Ankieta EHA 2023 - Wyniki głosowania czytelników PurePC. Którzy producenci cieszą się największą popularnością?

Ankieta opublikowana w ramach inicjatywy EHA, sprawdzająca popularność firm, technologii i produktów, dobiegła końca Oprócz społeczności PurePC głosy oddali również czytelnicy KitGuru (Wielka Brytania), Hardwareluxx (Niemcy), Tweakers (Holandia), Hardware Upgrade (Włochy), Cowcotland (Francja), Geeknetic (Hiszpania), LAB501 (Rumunia) czy IO-Tech (kraje nordyckie). Razem docieramy do ponad 20 milionów czytelników, będących nabywcami sprzętu komputerowego, jednak poniższe wyniki dotyczą tylko preferencji na rodzimym rynku.

Wyniki ankiety EHA 2023. Kto robi najlepsze procesory i karty graficzne? Oto zwycięzcy głosowania czytelników PurePC.

Oficjalna ceremonia ogłoszenia wyników EHA Reader Awards 2023, łączących ankiety wszystkich serwisów, nastąpi 31 sierpnia 2023 podczas targów IFA w Berlinie. Z tej okazji została zorganizowana gala wręczenia nagród na żywo. Przedstawiciele firm branżowych, dystrybutorzy i dziennikarze z całego świata, mogą dokonać bezpłatnej rejestracji na to wydarzenie pod TYM LINKIEM. Tyle w kwestii organizacyjnej, a teraz przechodzimy do wyników. Jak zostało podkreślone - dotyczą one wyłącznie lokalnego rynku, dlatego możecie w tabelce znaleźć między innymi Endrfy i GoodRAM, którym gratulujemy coraz silniejszej pozycji.

Najlepsze... 1 Miejsce 2 Miejsce 3 Miejsce Desktopowe CPU AMD Intel Apple Laptopowe CPU AMD Intel Apple Mobilne CPU Snapdragon Apple Samsung Płyty główne ASUS / ROG MSI ASRock Pamięci RAM G.Skill GoodRAM Corsair Producent GPU NVIDIA AMD Intel Karty graficzne ASUS / ROG MSI Sapphire Chłodzenie CPU Noctua be quiet! Endorfy Chłodzenie AiO be quiet! Arctic Corsair Custom WC EKWB Alphacool Corsair Wentylatory be quiet! Noctua Endorfy Dysk HDD WD Seagate Toshiba Dyski SSD Samsung Kingston Lexar Obudowy Fractal Design be quiet! Lian Li Zasilacze be quiet! SeaSonic Corsair Monitory biurowe LG Samsung Iiyama Monitory gamingowe Samsung ASUS / ROG LG Urządzenia NAS Synology QNAP WD Nośniki zewnętrzne Samsung Kingston Sandisk Myszki Logitech Razer SteelSeries Klawiatury Logitech Corsair SteelSeries Słuchawki gamingowe Sennheiser Logitech HyperX Słuchawki (ogółem) Sennheiser Sony Audio-Technica Głośniki Edifier Creative Logitech Routery ASUS / ROG TP-Link Cisco Systemy VR Oculus Valve Sony Fotele gamingowe IKEA :) Noblechairs Corsair Zestawy Mini-PC Apple Dell Intel Komputery gamingowe Dell / Alienware ASUS / ROG MSI Laptopy biurowe ASUS Lenovo Microsoft Laptopy gamingowe ASUS / ROG Dell / Alienware MSI Urządzenia 2-in-1 Microsoft Dell Asus Smartfony Samsung Apple Xiaomi Sprzęty ubieralne Samsung Apple Garmin Smart home Google Amazon (Alexa) Philips (Hue) Telewizory LG Samsung Sony

Oprócz głosowania na najlepszych producentów, kilka ostatnich kategorii było znacznie bardziej skonkretyzowanych i dotyczyło konkretnych sprzętów lub technologii. Niekwestionowanym zwycięzcą zestawienia okazał się procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, którego wybraliście w dwóch spośród czterech kategorii. Link do testu znajdziecie powyżej albo klikając TUTAJ.