AMD Ryzen 7 9800X3D błyskawicznie znika z półek sklepowych. Problemy z dostępnością procesora pojawiły się w Europie i USA

Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D to jedna z najgorętszych premier sprzętu komputerowego w tym roku. Jak pokazują testy, jednostka ta deklasuje w grach topowy Intel Core Ultra 9 285K, co sprawia, że jest świetną propozycją dla miłośników elektronicznej rozrywki. Procesor już jest hitem sprzedażowym, ponieważ jego kupno w Europie i Stanach Zjednoczonych graniczy aktualnie z cudem. Swój udział mają jednak w tym zjawisku także scalperzy.

Pierwsza partia procesora AMD Ryzen 7 9800X3D została błyskawicznie wykupiona przez klientów. Obecnie CPU jest bardzo trudno dostępny na rynku europejskim i amerykańskim, na czym korzystają scalperzy.

Z naszych testów AMD Ryzen 7 9800X3D wynika, że jest to obecnie najlepszy procesor dla graczy. Świadomi tego faktu klienci tłumnie rzucili się na oferty sklepów internetowych. CPU jest niezwykle trudno dostępny zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Niektóre sklepy postanowiły nawet anulować część zamówień przedpremierowych z uwagi na gigantyczne zainteresowanie, któremu nie będą w stanie sprostać. Problemy z dostępnością procesora dotyczą także rynku polskiego. W chwili pisania tego tekstu tylko jeden duży sklep internetowy na terenie naszego kraju posiadał w ofercie kilka ostatnich sztuk tego CPU. Klientom nie przeszkadza najwyraźniej nawet cena, która do najniższych nie należy.

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, na trudno dostępnym towarze chcą zarobić także scalperzy. Można domniemywać, że to oni odpowiadają częściowo za braki Ryzena 7 9800X3D. Na portalu eBay można bez trudu znaleźć oferty opiewające na kwotę 999 dolarów za sztukę. Większość z nich oscyluje w okolicach 750 dolarów, ale i tak jest to ponad 50% więcej niż MSRP tego procesora na rynku amerykańskim. Ostatecznie dostępność nowej jednostki AMD powinna się poprawić, jednak już teraz można stwierdzić, że mamy do czynienia z nowym hitem sprzedażowym na rynku sprzętu komputerowego.

Źródło: Tom's Hardware