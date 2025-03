AMD Ryzen 7 5700X3D i Ryzen 5 5500X3D - nadchodzą kolejne układy z 3D V-Cache na platformę AM4

AMD Ryzen 7 5800X3D to nadal jeden z ciekawszych procesorów dla graczy i prawdopodobnie najlepszy wybór dla wszystkich osób, które chciałby tchnąć nowe życie w swoją platformę AM4. Nic więc dziwnego, że wielu chciałoby kolejnych chipów z tej serii. Co prawda w międzyczasie pojawił się też Ryzen 5 5600X3D, ale jego dostępność jest mocno ograniczona. Na szczęście wiele wskazuje na to, że gracze mogą niebawem doczekać się kolejnych Ryzenów 5000X3D przeznaczonych na starsze płyty główne.

Na ten moment nie wiemy nic o cenach ani premierze nowych chipów z pamięcią 3D V-Cache. Mamy tylko nadzieję, że w przeciwieństwie do Ryzena 5 5600X3D będą one szeroko dostępne w wielu sklepach.

Jak donosi popularny informator @g01d3nm4ng0, AMD planuje niebawem wydać nowe procesory AMD Ryzen 7 5700X3D i Ryzen 5 5500X3D. Znamy już podstawowe elementy specyfikacji tych układów. Wygląda na to, że model 5700X3D ma być nieco niżej taktowanym wariantem 5800X3D. Można więc liczyć na 8-rdzeniową/16-wątkową konfigurację. Bazowy zegar chipu to podobno 3,0 GHz, a całość ma rozpędzać się do 4,1 GHz. Pod obciążeniem będzie więc o 400 MHz wolniejsza od starszego brata. Na pokładzie znaleźć się 96 MB pamięci cache L3.

Ryzen 7 5800X3D Ryzen 7 5700X3D Ryzen 5 5600X3D Ryzen 5 5500X3D Rdzenie / wątki 8 / 16 8 / 16 6 / 12 6 / 12 Zegar bazowy / Boost 3,4 / 4,5 GHz 3,0 / 4,1 GHz 3,3 / 4,4 GHz 3,0 / 4,0 GHz Cache (L2 + L3) 100 MB (4 + 96) 100 MB (4 + 96) 99 MB (3 + 96) 99 MB (3 + 96) TDP 105 W ? 105 W ? Cena 449 dolarów ? 229 dolarów ?

AMD Ryzen 5 5500X3D ma być z kolei nieco wolniej taktowaną wersją Ryzena 5 5600X3D. Ten 6-rdzeniowy/12-wątkowy układ ma rozpędzać się do 4,0 GHz. Jak więc widać, nowe modele będą dosyć nisko taktowane. Można zatem wnioskować, że producentowi zostało sporo matryc niezdolnych do osiągania wysokich częstotliwości pracy - stąd właśnie pojawił się pomysł na wykorzystanie ich i wydanie nowych, tańszych procesorów dla graczy. Na ten moment nie wiemy nic o cenach ani premierze tych Ryzenów. Mamy tylko nadzieję, że w przeciwieństwie do wspomnianego Ryzena 5 5600X3D będą one szeroko dostępne w wielu sklepach. Więcej w tej sprawie powinniśmy dowiedzieć się już niebawem.

Źródło: @g01d3nm4ng0