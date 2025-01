AMD Ryzen 5 9600 - debiutuje nowy 6-rdzeniowy procesor Zen 5. To pierwszy model Granite Ridge z chłodzeniem Wraith Stealth

Podczas tegorocznych targów CES firma AMD skupia się głównie na swoich nowych topowych produktach, jak np. 12- i 16-rdzeniowych układach Zen 5 z pamięcią 3D V-Cache. Warto jednak odnotować, że Czerwoni równolegle wprowadzają do sprzedaży nieco mniej zaawansowany chip, który ma szansę zostać sprzedażowym hitem. Debiutuje właśnie procesor AMD Ryzen 5 9600. To może być idealna opcja dla wielu oszczędnych konsumentów.

AMD Ryzen 5 9600 powinien być pierwszym procesorem Granite Ridge sprzedawanym w cenie niższej niż 1000 zł.

Zgodnie z oczekiwaniami, Ryzen 5 9600 to po prostu Ryzen 5 9600X cechujący się nieco niższymi taktowaniami. Mamy więc 6-rdzeniową/12-wątkową konfigurację. Zegar bazowy wynosi 3,8 GHz, a całość rozpędzi się maksymalnie do 5,2 GHz. To oznacza, że w czasie obciążenia układ będzie tylko 200 MHz wolniejszy od wspomnianego chipu z literką X. Należy jeszcze odnotować, że na pokładzie znalazło się miejsce dla zintegrowanej grafiki (AMD Radeon Graphics @ 2,2 GHz), a współczynnik TDP wynosi 65 W.

Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9600 Rdzenie / wątki 8 / 16 6 / 12 6 / 12 Zegar bazowy 3,8 GHz 3,9 GHz 3,8 GHz Zegar Boost 5,5 GHz 5,4 GHz 5,2 GHz Pamięć podręczna L3 32 MB 32 MB 32 MB iGPU 2 CU @ 2,2 GHz 2 CU @ 2,2 GHz 2 CU @ 2,2 GHz TDP 65 W (opcjonalnie 105 W) 65 W (opcjonalnie 105 W) 65 W

Dla najbardziej oszczędnych konsumentów na pewno ważna okaże się informacja, że AMD Ryzen 5 9600 jest pierwszym desktopowym układem Granite Ridge zawierającym w zestawie chłodzenie Wraith Stealth (inne modele Ryzen 9000 sprzedawane są bez coolera). Procesor ten powinien być dobrą opcją dla nowych płyt głównych z chipsetem B850 i B840. Wariant 9600X sprzedawany jest aktualnie za ok. 200 dolarów (~1100 zł), dlatego można zakładać, że nowy model będzie pierwszym układem Granite Ridge sprzedawanym za mniej niż 1000 zł. Procesor powinien pojawić się w sklepach już niebawem. Więcej informacji na jego temat znajdziecie na stronie internetowej producenta.

