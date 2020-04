AMD EPYC 7Fx2 - serwerowe procesory z wysokimi taktowaniami

Wydawać by się mogło, że AMD powiedziało już wszystko w kontekście procesorów opartych o architekturę Zen 2. W końcu jeszcze przed końcem roku mają zadebiutować nowe procesory bazujące na Zen 3. Do premiery zostało jednak jeszcze wiele czasu, a Czerwoni nadal mają przecież jeszcze sporo do zaoferowania. Dowodem na to jest dosyć zaskakująca premiera układów EPYC z podserii 7Fx2, które przeznaczone są dla serwerów, baz danych czy systemów HPC. AMD zauważalnie ulepszyło je względem dotychczasowych chipów EPYC drugiej generacji - nie tylko podniesiono maksymalne taktowania procesorów, ale również dokonano zmian w konfiguracji pamięci podręcznej trzeciego poziomu.

Nowe chipy AMD EPYC cechują się nie tylko wyższymi taktowaniami, ale również przeprojektowaną pamięcią cache L3. Konieczne okazało się jednak podniesienie limitu TDP.

Nowa podseria liczy sobie trzy jednostki: to modele AMD EPYC 7F32 (8r/16w), EPYC 7F52 (16r/32w) oraz EPYC 7F72 (24r/48w). Co ciekawe, najdroższym modelem został 16-rdzeniowy 7F52, a nie 24-rdzeniowy 7F72. Warto zwrócić uwagę na podniesione zegary jednostek - na tle pozostałych chipów EPYC drugiej generacji możemy zaobserwować wzrost taktowań nawet o 500 MHz. Nie ma jednak róży bez kolców - nowe częstotliwości wymusiły na producencie podniesienie limitu TDP do 180 W (w przypadku 7F32) i 240 W (dla modeli 7F52 i 7F72).

Model Rdzenie / Wątki TDP Taktowania Pamięć Cache L3 Cena 7F32 8/16 180 W 3,7 GHz/~3,9 GHz 128 MB $2100 7F52 16/32 240 W 3,5 GHz/~3,9 GHz 256 MB $3100 7F72 24/48 240 W 3,2 GHz/~3,7 GHz 192 MB $2450

Nie sposób nie wspomnieć też o przeprojektowanej pamięci cache L3, która z pewnością wpłynie na ogólną wydajność chipów - modele EPYC 7F52 i 7F72 mają jej najwięcej ze wszystkich 16- i 24-rdzeniowych układów EPYC drugiej generacji (8-rdzeniowy tylko 7F32 dorównuje istniejącemu EPYC 7262). Nowe chipy z pewnością szybko znajdą one zastosowanie - takie firmy jak Dell, HPE, IBM Cloud, Lenovo czy Microsoft ogłosiły już wdrożenie ich do swoich systemów.

Źródło: AMD