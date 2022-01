AMD Athlon Gold PRO 4150GE - procesor z segmentu entry-level z rdzeniami Zen 2 oraz układem graficznym Radeon Vega

Za kilka dni ujawniona zostanie kolejna generacja procesorów APU od AMD. Tym razem mowa o rodzinie Rembrandt, która wykorzystuje rdzenie Zen 3+ (czyli de facto Zen 3 przeniesione do 6 nm litografii) oraz zintegrowane układy graficzne, oparte na architekturze RDNA 2. Nowe procesory znajdą zastosowanie w wydajnych laptopach do gier i pracy, a także niewielkich ultrabookach czy hybrydach. Wygląda jednak na to, że producent po cichu przymierza się do odświeżenia serii Athlon Gold PRO. Ostatni przedstawiciel serii - Athlon Gold PRO 3150GE został wydany w wakacje 2020 roku. Należy do rodziny Dali i oferuje rdzenie Zen+, wyprodukowane w 12 nm litografii TSMC. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze informacje o jego następcy - Athlonie Gold PRO 4150GE.

W sieci pojawiły się informacje na temat procesora APU AMD Athlon Gold PRO 4150GE, który byłby następcą modelu Athlon PRO 3150GE.

AMD Athlon Gold PRO 4150GE ma być częścią rodziny Renoir, co oznacza wykorzystanie m.in. rdzeni Zen 2, przy użyciu 7 nm litografii TSMC. Według informacji, jakie pojawiły się w sieci, procesor ten będzie posiadał 4 fizyczne rdzenie Zen 2 bez obsługi SMT. Będzie to zatem układ 4-rdzeniowy i 4-wątkowy, podobnie jak Athlon Gold PRO 3150GE. Mocniejszy będzie także zintegrowany układ graficzny. Choć w dalszym ciągu oparty na architekturze Vega, będzie to odświeżona wersja z 5 blokami CU (Vega 5 w 7 nm litografii). Poprzednik oferował tylko 3 bloki Compute Units o niższej wydajności. TDP procesora ma wynosić 35 W.

Bazowa częstotliwość procesora ma wynosić 3,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 3,7 GHz. Co ciekawe, AMD Athlon Gold PRO 4150GE pojawił się już na stronie AliExpress, gdzie można go zakupić za niecałe 120 dolarów. Producent oficjalnie nie ujawniał takiego układu, jednak sam fakt jego sprzedawania na jednej ze stron wraz z dokładnymi informacjami o specyfikacji oraz ze zdjęciem APU, sugeruje że AMD może już na dniach po cichu wprowadzić nowy układ do swojej oferty. Możliwe, że oprócz Athlona Gold PRO 4150GE pojawią się także inne procesory z serii Athlon 4000.

