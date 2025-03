Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na wrzesień 2024 r. Wśród premier Call Me Bae oraz Bez paniki

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie wrzesień 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. thriller pt. Previously Saved Version, a także pierwszy sezon serialu The Money Game.

Call Me Bae - Sezon 1

Opis : Serial opowiada historię Bae, miliarderki i fashionistki, która zostaje wydziedziczona przez swoją bogatą rodzinę z powodu skandalu. Zmuszona do samodzielnego radzenia sobie w życiu, odkrywa swoje prawdziwe ja, pokonując stereotypy i odnajdując nowe cele.

Występują : Ananya Panday, Gurfateh Pirzada, Vihaan Samat

Światowa data premiery : 6 września 2024 roku

W Prime Video od : 6 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : Call Me Bae

Gatunek : Komedia romantyczna

Kraj produkcji : Indie

Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Elisabeth Rioux: Unfiltered - Sezon 1

Opis : Serial przedstawia życie Elisabeth Rioux, francusko-kanadyjskiej gwiazdy mediów społecznościowych i przedsiębiorczyni. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć jej codzienne wyzwania, sukcesy oraz kulisy prowadzenia biznesu.

Występują : Elisabeth Rioux, Ginette Blais, Laurie Bouchard

Światowa data premiery : 6 września 2024 roku

W Prime Video od : 6 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : Elisabeth Rioux: Unfiltered

Gatunek : Reality-show

Kraj produkcji : Kanada

Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Cómo cazar a un monstruo - Miniserial

Opis : Miniserial śledzi Carlesa Tamayo, youtubera i filmowca, który prowadzi dogłębne śledztwo w sprawie Lluísa Grosa, skazanego pedofila, który wciąż jest na wolności. Tamayo stara się doprowadzić do sprawiedliwości, odkrywając mroczne sekrety i zawiłości tej sprawy.

Występują : Carles Tamayo, Lluís Gros

Światowa data premiery : 6 września 2024 roku

W Prime Video od : 6 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : Cómo cazar a un monstruo

Gatunek : Dokumentalny, True crime

Kraj produkcji : Hiszpania

Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Bez paniki (No Way Up)

Opis : Gdy samolot pasażerski spada do oceanu, grupa ocalałych musi zmierzyć się z własnym lękiem i krwiożerczymi rekinami.

Występują : Colm Meaney, Will Attenborough, Jeremias Amoore

Światowa data premiery : 12 lutego 2024 roku

W Prime Video od : 6 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : No Way Up

Gatunek : Thriller, Akcja

Kraj produkcji : Wielka Brytania

Ocena na portalu IMDb : 4,6/10 (7,5 tys. ocen)

Ocena na portalu Filmweb : 4,3/10 (463 oceny)

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 36% / jeszcze brak

The Money Game - Sezon 1

Opis : Serial przedstawia historie sportowców, którzy balansują między karierą sportową a zarabianiem pieniędzy poza boiskiem.

Występują : Livvy Dunne, Angel Reese, Flau'jae

Światowa data premiery : 10 września 2024 roku

W Prime Video od : 10 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : The Money Game

Gatunek : Dokumentalny, Sportowy

Kraj produkcji : USA

Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

En Fin - Sezon 1

Opis : Tomás porzuca żonę i córkę po ogłoszeniu końca świata, ale apokalipsa jednak nie nadchodzi.

Występują : José Manuel Poga, Malena Alterio, Irene Pérez

Światowa data premiery : 13 września 2024 roku

W Prime Video od : 13 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : En Fin

Gatunek : Komedia, Akcja

Kraj produkcji : Hiszpania

Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Previously Saved Version

Opis : Akcja filmu toczy się w roku 2200, gdzie zaawansowana technologia umożliwia manipulację pamięcią. Główni bohaterowie, Naoki i Mayumi, żyją w luksusowej rezydencji unoszącej się w przestrzeni kosmicznej. Na pierwszy rzut oka są idealną parą, jednak ich związek skrywa mroczne tajemnice.

Występują : Hideaki Itô, Yûko Araki

Światowa data premiery : 26 września 2024 roku

W Prime Video od : 26 września 2024 roku

Tytuł oryginalny : Previously Saved Version

Gatunek : Romans, Thriller

Kraj produkcji : Japonia

Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

