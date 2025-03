Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na marzec 2025. Wśród premier Milczenie owiec, Pluton oraz Koło czasu

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam serwis w tym miesiącu?

Co przyniesie marzec 2025 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. Koło czasu, Obława, Bosch: Dziedzictwo oraz nagradzane klaski kinematografii: Milczenie owiec i Pluton.

Milczenie owiec (The Silence of the Lambs)

Opis: Film na podstawie powieści Thomasa Harrisa, który zdobył 5 nagród Oscara. Agentce FBI, Clarice Starling, powierzono sprawę seryjnego mordercy, "Buffalo Billa", który obdziera swoje ofiary ze skóry. Aby rozwiązać sprawę, współpracuje z Hannibalem Lecterem, inteligentnym i niebezpiecznym mordercą, który przebywa w więzieniu. Zauroczony Clarice, pomaga jej odkrywać tajemnicę morderstw, w zamian za odkrywanie fragmentów jej przeszłości. W kultowej roli głównej niezapomniany Anthony Hopkins.

Film na podstawie powieści Thomasa Harrisa, który zdobył 5 nagród Oscara. Agentce FBI, Clarice Starling, powierzono sprawę seryjnego mordercy, "Buffalo Billa", który obdziera swoje ofiary ze skóry. Aby rozwiązać sprawę, współpracuje z Hannibalem Lecterem, inteligentnym i niebezpiecznym mordercą, który przebywa w więzieniu. Zauroczony Clarice, pomaga jej odkrywać tajemnicę morderstw, w zamian za odkrywanie fragmentów jej przeszłości. W kultowej roli głównej niezapomniany Anthony Hopkins. Występują: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald

Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald Światowa data premiery: 30 stycznia 1991 roku

30 stycznia 1991 roku W Prime Video od: 1 marca 2025 roku

1 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: The Silence of the Lambs

The Silence of the Lambs Gatunek: Dramat, Kryminalny, Thriller, Psychologiczny

Dramat, Kryminalny, Thriller, Psychologiczny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 8,6/10 (1,6 miliona ocen)

8,6/10 (1,6 miliona ocen) Ocena na portalu Filmweb: 8,2/10 (700 tys. ocen)

8,2/10 (700 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 95% / 95%

Pluton (Platoon)

Opis: Chris Taylor, młody żołnierz - ochotnik, dołącza do plutonu walczącego w Wietnamie. Wkrótce doświadcza okropieństw wojny. Po porzuceniu studiów i wstąpieniu do armii, Chris szybko odkrywa, że najtrudniejszą walkę stoczy nie z wrogiem, lecz z samym sobą – swoimi słabościami, strachem i wycieńczeniem. "Pluton" to opowieść o ludziach za młodych, by umierać, zbyt niedojrzałych, by uniknąć spustoszenia, jakie wojna zostawia w ich duszach. Film zdobył 4 nagrody Oscara oraz 17 innych prestiżowych wyróżnień.

Chris Taylor, młody żołnierz - ochotnik, dołącza do plutonu walczącego w Wietnamie. Wkrótce doświadcza okropieństw wojny. Po porzuceniu studiów i wstąpieniu do armii, Chris szybko odkrywa, że najtrudniejszą walkę stoczy nie z wrogiem, lecz z samym sobą – swoimi słabościami, strachem i wycieńczeniem. "Pluton" to opowieść o ludziach za młodych, by umierać, zbyt niedojrzałych, by uniknąć spustoszenia, jakie wojna zostawia w ich duszach. Film zdobył 4 nagrody Oscara oraz 17 innych prestiżowych wyróżnień. Występują: Tom Berenger, Forest Whitaker, Charlie Sheen, Willem Dafoe, Johnny Depp

Tom Berenger, Forest Whitaker, Charlie Sheen, Willem Dafoe, Johnny Depp Światowa data premiery: 19 grudnia 1986 roku

19 grudnia 1986 roku W Prime Video od: 1 marca 2025 roku

1 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: Platoon

Platoon Gatunek: Dramat, Wojenny

Dramat, Wojenny Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 8,1/10 (452 tys. ocen)

8,1/10 (452 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 8,1/10 (135 tys. ocen)

8,1/10 (135 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 89% / 93%

Koło czasu (The Wheel of Time) - Sezon 3

Opis: Serial na podstawie powieści Roberta Jordana. W trzecim sezonie Koła Czasu Rand ponownie łączy siły ze swoimi przyjaciółmi w mieście Falme i zostaje oficjalnie uznany za Smoka Odrodzonego. Jednak zagrożenia dla Światłości rosną – skażona moc zaczyna go zmieniać, a jego więzi z przeszłością słabną. Staje się niemal nie do poznania dla swoich najbliższych sojuszników, Moiraine i Egwene.

Serial na podstawie powieści Roberta Jordana. W trzecim sezonie Koła Czasu Rand ponownie łączy siły ze swoimi przyjaciółmi w mieście Falme i zostaje oficjalnie uznany za Smoka Odrodzonego. Jednak zagrożenia dla Światłości rosną – skażona moc zaczyna go zmieniać, a jego więzi z przeszłością słabną. Staje się niemal nie do poznania dla swoich najbliższych sojuszników, Moiraine i Egwene. Występują: Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Taylor Napier, Kate Fleetwood

Rosamund Pike, Daniel Henney, Zoë Robins, Taylor Napier, Kate Fleetwood Światowa data premiery: 19 listopada 2021 roku

19 listopada 2021 roku W Prime Video od: 13 marca 2025 roku

13 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: The Wheel of Time

The Wheel of Time Gatunek: Fantasy, Akcja, Przygodowy

Fantasy, Akcja, Przygodowy Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,2/10 (143 tys. ocen)

7,2/10 (143 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,6/10 (8,6 tys. ocen)

6,6/10 (8,6 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 83% / 70%

Obława (Duplicity)

Opis: "Obława" w reżyserii Tylera Perry'ego to historia wpływowej prawniczki Marley, która zostaje zaangażowana w odkrycie prawdy o morderstwie męża swojej najlepszej przyjaciółki, Feli. Z pomocą swojego chłopaka, byłego policjanta, który teraz pracuje jako prywatny detektyw, Marley stara się dowiedzieć, co naprawdę wydarzyło się tej nocy, wkraczając w zdradziecki labirynt oszustw i zdrady.

"Obława" w reżyserii Tylera Perry'ego to historia wpływowej prawniczki Marley, która zostaje zaangażowana w odkrycie prawdy o morderstwie męża swojej najlepszej przyjaciółki, Feli. Z pomocą swojego chłopaka, byłego policjanta, który teraz pracuje jako prywatny detektyw, Marley stara się dowiedzieć, co naprawdę wydarzyło się tej nocy, wkraczając w zdradziecki labirynt oszustw i zdrady. Występują: Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley, RonReaco Lee, Nick Barrotta

Kat Graham, Meagan Tandy, Tyler Lepley, RonReaco Lee, Nick Barrotta Światowa data premiery: 20 marca 2025 roku

20 marca 2025 roku W Prime Video od: 20 marca 2025 roku

20 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: Tyler Perry's Duplicity

Tyler Perry's Duplicity Gatunek: Dramat, Kryminalny, Thriller

Dramat, Kryminalny, Thriller Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Bosch: Dziedzictwo (Bosch: Legacy) - Sezon 3

Opis: Serial na podstawie powieści Michaela Connelly'ego. Śledztwo w sprawie morderstwa Kurta Dockweilera ujawnia niebezpieczne sekrety, zagrażające życiu bohaterów. Harry Bosch, prywatny detektyw, zmaga się z prowadzeniem spraw bez wsparcia systemu sprawiedliwości. Honey „Mamona” Chandler walczy o fotel prokuratora, ale po zamachu traci wiarę w sprawiedliwość. Maddie Bosch zdobywa doświadczenie w policji, jednak zostaje uwikłana w trudną do rozwiązania sprawę włamań do domów.

Serial na podstawie powieści Michaela Connelly'ego. Śledztwo w sprawie morderstwa Kurta Dockweilera ujawnia niebezpieczne sekrety, zagrażające życiu bohaterów. Harry Bosch, prywatny detektyw, zmaga się z prowadzeniem spraw bez wsparcia systemu sprawiedliwości. Honey „Mamona” Chandler walczy o fotel prokuratora, ale po zamachu traci wiarę w sprawiedliwość. Maddie Bosch zdobywa doświadczenie w policji, jednak zostaje uwikłana w trudną do rozwiązania sprawę włamań do domów. Występują: Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen A. Chang

Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen A. Chang Światowa data premiery: 6 maja 2022 roku

6 maja 2022 roku W Prime Video od: 27 marca 2025 roku

27 marca 2025 roku Tytuł oryginalny: Bosch: Legacy

Bosch: Legacy Gatunek: Dramat, Kryminalny

Dramat, Kryminalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 8,4/10 (31 tys. ocen)

8,4/10 (31 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,5/10 (1,5 tys. ocen)

7,5/10 (1,5 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 86%

Źródło: Amazon Prime Video