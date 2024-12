Amazon Prime Gaming - prezentacja darmowej oferty na grudzień. Deathloop od Arkane wśród 7 tytułów

Wojna platform trwa na wszystkich frontach. Swoje trzy grosze w gamingowej strefie dokłada też Amazon. A konkurencja z ich strony jest trudna do zignorowania. Abonament kosztuje jedynie 49 złotych na rok, oferując całkiem bogatą galerię filmów i seriali, przy okazji jeszcze dostarczając regularnie różnej maści gry - często w ramach kluczy na inne platformy. Grudniowy pakiet nie jest może najbardziej imponujący, ale ma pewne niezgorsze argumenty.

Amazon ujawnił grudniowe pozycje w ramach Prime Gaming dla subskrybentów. Najwięcej uwagi zwraca oczywiście Deathloop.

Ponownie mamy do czynienia ze strategią Amazona polegającą na wrzuceniu jednego głośnego tytułu i kilku nieco mniejszych. W październiku pojawił się Ghostwire: Tokyo, miesiąc później druga część RAGE - teraz zaś Deathloop. Studio Arkane zaliczyło w tym roku nie lada wpadkę w postaci Redfall, toteż mamy okazję sprawdzić ich poprzednią grę. To może być całkiem interesujące doświadczenie dla osób, które ominęły tę produkcję z racji tego, że i ona nie otrzymała idealnych ocen, ale w dalszym ciągu były one znacznie wyższe niż rzeczona nowość.

Co do reszty pozycji, tutaj trudno znaleźć naprawdę konkurencyjne rzeczy, więc jeżeli zapoznaliście się z Deathloopem wcześniej - ewentualnie Was nie interesuje - tutaj też może być różnie. Ale zawsze pojawia się okazja do ogrania oldschoolowego arcade'a (Akka Arrh), gry logicznej (Kombinera), survivala, gdzie jesteśmy osamotnieni na pewnej wyspie (Aground), ewentualnie sprawdzić nową wersję klasycznej gry w postaci Asteroids: Recharged. Jedno trzeba przyznać: ponownie mamy do czynienia z bardzo różnorodną grupą.

Deathloop - 7 grudnia (Epic Games Store)

Akka Arrh - 14 grudnia (platforma Amazon Games)

Aground - 14 grudnia (platforma Amazon Games)

SeaOrama: World of Shipping - 14 grudnia (platforma Amazon Games)

Kombinera - 21 grudnia (Epic Games Store)

A Tiny Sticker Tale - 28 grudnia (platforma Amazon Games)

Asteroids: Recharged - 28 grudnia (Epic Games Store)

Źródło: Amazon