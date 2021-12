AeroCool Skyline ARGB - Przystępna cenowo obudowa z oknem ze szkła akrylowego oraz bogatym podświetleniem ARGB LED

Obudowa komputerowa dawno nie jest już tylko "skrzynką na podzespoły", a często ma cieszyć również oko lub być częścią wystroju pokoju. Tym samym obecnie próżno w sklepach szukać konstrukcji w starym stylu i w beżowo-kremowym kolorze. Zamiast tego dostępne są różne kształty i rozmiary oraz wersje z kolorowym podświetleniem i oknem, które pozwala na wyeksponowanie płyty głównej, karty graficznej, chłodzenia procesora i innych elementów PC. To właśnie do ostatniej z wymienionych grup należy nowy model od AeroCool, czyli Skyline ARGB. Kusi on dwoma kolorowymi, podświetlanymi paskami na przodzie oraz fabrycznym wentylatorem z ARGB LED. A wszystko to w naprawdę niskiej cenie.

Obudowa AeroCool Skyline ARGB będzie dostępna w dwóch wersjach - z klasycznym oraz podświetlanym wentylatorem 120-milimetrowym. Ceny w polskich sklepach mają się zaczynać od 239 złotych.

AeroCool Skyline ARGB to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 464 x 196 x 441 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów, która wykonana została ze stali SPCC o grubości 0,5 milimetra oraz tworzyw sztucznych. Okno nie jest z hartowanego szkła, a tzw. pleksiglasu - szkła akrylowego. W środku zmieszczą się płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 155 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 380 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" lub cztery 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów 120-milimetrowych - dwa na froncie, dwa na topie, dwa na pokrywie piwnicy i jeden z tyłu albo jeden radiator LC/AiO 240-milimetrowy z przodu i jeden 120-milimetrowy z tyłu. Producent dorzuca jedno śmigło w zestawie, w sprzedaży pojawią się modele z klasycznym lub podświetlanym wentylatorem. Panel I/O znalazł się na górze konstrukcji i gości dwa USB 2.0, dwa USB 3.0, dwa złącz audio oraz przycisk Power, Reset i od kontroli ARGB. Ceny za obudowę AeroCool Skyline ARGB w polskich sklepach mają się zaczynać od 239 złotych, wariant z wentylatorem ARGB LED będzie droższy.

Źródło: AeroCool