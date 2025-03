ADATA XPG Starker Air BTF - premiera następcy klasycznej obudowy komputerowej ATX z nowoczesnymi rozwiązaniami

ADATA, działająca pod gamingową marką XPG, coraz częściej dostarcza na rynek dopracowane produkty, które zdobywają rosnącą popularność, w tym obudowy komputerowe dla graczy. Tym razem tajwańska firma zaprezentowała klasyczną obudowę ATX o odświeżonej konstrukcji, która wspiera instalację płyt głównych z odwróconymi złączami oraz oferuje cztery preinstalowane wentylatory z podświetleniem LED RGB i funkcją łączenia łańcuchowego (daisy-chain).

ADATA, pod gamingową marką XPG, zaprezentowała nowy model klasycznej obudowy ATX – Starker Air BTF. Konstrukcja pozwala na instalację większych wentylatorów oraz dwóch chłodnic 360 mm, a także obsługuje płyty główne z odwróconymi złączami, oferując większą elastyczność w budowie zestawu.

ADATA, pod gamingową marką XPG, zaprezentowała nowy model klasycznej obudowy ATX – Starker Air BTF. Konstrukcja ma 464 mm długości, 496 mm wysokości, 242 mm szerokości i waży 8,75 Kg. Model posiada panel z hartowanego szkła na boku oraz futurystyczny front z siatki, za którym znajduje się filtr przeciwkurzowy. Filtry przeciwkurzowe znajdziemy również na spodzie, górze i tylnym panelu obudowy. Wnętrze pomieści karty graficzne o długości do 390 mm, zasilacze ATX o maksymalnej długości 220 mm oraz chłodzenia procesora o wysokości do 180 mm. Obudowa wspiera także montaż płyt głównych z serii ASUS BTF i MSI Project Zero, a także pozostałe na rynku modele w popularnych formatach: E-ATX, ATX, Micro-ATX i Mini-ITX.

Wnętrze obudowy pozwala na montaż trzech wentylatorów 120 mm lub 140 mm na froncie, trzech 120 mm lub dwóch 140 mm na górze, trzech wentylatorów 120 mm na dole oraz jednego 120 mm lub 140 mm z tyłu. Dodatkowo istnieje możliwość instalacji dwóch wentylatorów 120 mm na boku ścianki wewnętrznej, co jednak wyklucza montaż dodatkowych dwóch nośników SSD 2,5 cala, jednego dysku HDD 3,5 cala oraz płyt głównych w formacie E-ATX. Starker Air BTF został wyposażony w klatkę na dwa dyski HDD 3,5 cala lub 2,5 cala. Dla entuzjastów chłodzenia cieczą przewidziano miejsce na chłodnice: do 360 mm na froncie i górze oraz do 140 mm na tyle. Panel I/O umieszczony na górze obudowy oferuje dwa porty USB 3.2 typu A, jeden port USB 3.2 typu C oraz złącze audio combo Jack 3,5 mm. Obudowa będzie dostępna w czarnej i białej wersji kolorystycznej. Producent nie ujawnił jeszcze ceny ani daty wprowadzenia tego modelu na rynek.

Źródło: ADATA