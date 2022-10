3DMark Speed Way zadebiutuje już jutro, tymczasem UL Benchmark podnosi cenę za pakiet w wersji Advanced Edition

Na przełomie lutego oraz marca tego roku, firma UL Benchmark po raz pierwszy zapowiedziała nowy i wymagający test dla współczesnych kart graficznych. 3DMark Speed Way, bo o nim mowa, miał zadebiutować w późniejszym czasie. Wygląda na to, że oczekiwanie dobiegło końca i lada moment będziemy mogli sprawdzić możliwości zupełnie nowego benchmarka, którego celem jest weryfikacja możliwości kart graficznych w środowisku DirectX 12 Ultimate, wykorzystującym wszystkie jego technologiczne aspekty.

Firma UL Benchmark potwierdziła, że wymagający test 3DMark Speed Way, sprawdzający możliwości kart graficznych w środowisku DirectX 12 Ultimate, zadebiutuje już jutro tj. 12 października. W związku z premierą nowego testu, podwyższono cenę 3DMark w wersji Advanced Edition.

3DMark Speed Way, który powstał m.in. z pomocą nakładów finansowych Lenovo (z tego względu marka Legion pojawia się w teście poprzez logotypy czy wizerunki różnych urządzeń jak komputery czy monitory), będzie oferowany dla wszystkich posiadających pakiet 3DMark w wersji Advanced Edition oraz Professional Edition już jutro, tj. od 12 października. Ze względu na debiut zupełnie nowego benchmarka, zwiększeniu ulegnie cena za pakiet Advanced Edition. Dotychczasowa cena 29,99 dolarów zostanie zwiększona do 34,99 dolarów. Użytkownicy posiadający już pakiet Advanced, będą mogli dokupić 3DMark Speed Way w formie DLC (m.in. na Steamie) w cenie 4,99 dolarów. Użytkownicy 3DMark w wersji Professional, otrzymają aktualizację bez dodatkowych kosztów.

3DMark Speed Way to zaawansowane oprogramowanie, testujące wydajność GPU w środowisku DirectX 12 Ultimate, z jednoczesnym wykorzystaniem śledzenia promieni, mesh shaders oraz Variable Rate Shading. Sam Ray Tracing będzie użyty nie tylko do zaawansowanego, globalnego oświetlenia (RTGI - Ray Traced Global Illumination) ale także lepszej jakości odbić na powierzchniach. Mesh Shaders to zaawansowane cieniowanie siatki, z kolei Variable Rate Shading to lepsza optymalizacja zużycia procesora graficznego poprzez priorytetowe znaczenie obiektów środowiskowych oraz sposobu ich wyświetlania.

