3DFX Voodoo 5 6000 w prototypowej wersji - karta pojawiła się na eBay’u. Trwa licytacja, ale cena zwala z nóg

3DFX Voodoo 5 6000 w prototypowej wersji można wylicytować na eBay’u. Aczkolwiek chętny na nią fan retro musi dysponować naprawdę grubym portfelem. Cena prototypu z własnoręcznymi modyfikacjami inżyniera 3DFX przekracza już 12000 USD. Sprzedawca twierdzi, iż jest ona w pełni sprawna a sam prototyp to późna seria pozbawiona większości bolączek wersji wczesnych.

Na pewno każdy fan gamingu pamięta kultową firmę 3DFX oraz jej karty Voodoo. W latach dziewięćdziesiątych za sprawą tychże kart możliwe stało granie w tytuły w pełnym trójwymiarze, o jakości znanej głownie z drogich komercyjnych automatów do gier, na domowych pecetach w rozsądnej cenie oraz akceptowalnej szybkości.

Firma 3DFX miewała podczas swojej dosyć krótkiej kariery produkty kultowe, oraz te nieco gorsze, szczególnie pod koniec swojej świetności gdy konkurencja w postaci doskonale znanej nam dziś NVIDII zaczęła wyraźnie przeganiać technologicznie 3DFX’a (co jak wiadomo finalnie zakończyło się wykupieniem firmy 3DFX przez NVIDIĘ), ale jak się okazuje – posiadała również plany oraz prototypy produktów które miały nawiązać równa próbę walki z rynkowymi oponentami. Takim produktem miał być właśnie Vodoo 5 6000, czyli potężny akcelerator składający się z aż czterech procesorów graficznych VSA-100, mający (w teorii) wydajność zbliżoną lub nawet lepszą od ówczesnego konkurencyjnego GeForce’a 2 GTS.

Niestety z wielu powodów projekt ten okazał się klapą, przede wszystkim kondycja finansowa samego 3DFX’a była już na skraju wydolności, a sam akcelerator pomimo imponującego wyglądu nie błyszczał, gdyż 4 rdzenie VSA-100 wydajnościowo były odpowiednikiem jednoukładowego GeForce’a 2GTS, który był prawie dwukrotnie tańszy, a dodatkowo produkt NVIDII niebawem doczekać miał się swojego następcy, czyli dobrze znanych kart GeForce z serii 3, które jako pierwsze wprowadzić miały obsługę nowych technologii m.in. Pixel Shader oraz Vertex Shader będących elementem API DirectX 8.

Dziś jednak istnieje możliwość „podróży w czasie”, bo pomimo że Voodoo 5 6000 na półki sklepowe oficjalnie nigdy nie zawitał, to wyprodukowana została pewna ilość akceleratorów na potrzeby przedprodukcyjne (podobnież około 1000 sztuk.) i jedna z tych kart właśnie zawitała na portalu aukcyjnym eBay. Karta ta (jak wynika z opisu aukcji) jest sprawna, pochodzi z końcowych serii prototypów które pozbawione są wielu błędów, oraz można na nie używać 8-krotnego wygładzania krawędzi (co podobnież wymagało pewnych przeróbek, dokonanych tutaj własnoręcznie przez jednego z inżynierów 3DFX’a.), a do działania wymaga podłączenia dodatkowego zasilania poprzez specyficzną dla kart VooDoo wtyczkę, z dołączoną przejściówką na standardowy Molex. Niestety, ta „podróż w czasie” okazuje się być bardzo kosztowna, gdyż aukcja już przekroczyła 12000 USD, a do jej zakończenia pozostało jeszcze sporo czasu.

Źródło: eteknix