Xiaomi Mi Watch Revolve, czyli Mi Watch Color zmierza do Europy

Pamiętacie jeszcze Xiaomi Mi Watch Color? Ten świetnie zapowiadający się smartwatch, który poznaliśmy wiele miesięcy temu, nie trafił do Europy, nad czym ubolewało wielu fanów marki. Nic straconego. Okazuje się bowiem, że wspomniany inteligentny zegarek może pojawić się na Starym Kontynencie pod nieco inną nazwą. Jeśli wierzyć doniesieniom, dodam — wiarygodnym, czasomierz przeznaczony na rynki Europejskie to Xiaomi Mi Watch Revolve. Znamy niemal kompletną specyfikację techniczną oraz wygląd, a to pozwala nam zastanowić się nad ewentualną szansą sukcesu. Bez zbędnego przedłużania, podsumujmy najważniejsze informacje o Xiaomi Mi Watch Revolve.

Xiaomi Mi Watch Revolve to nie do końca nowy smartwatch, który trafi niebawem do Europy. W zasadzie jest to wersja Xiaomi Mi Watch Color.

Xiaomi, podobnie jak inni producenci z Państwa Środka, nie decyduje się na globalną dystrybucję każdego zaprezentowanego przez siebie urządzenia. Dla przykładu, Xiaomi Mi Watch Color, który spotkał się z żywym zainteresowaniem społeczności skupionej na „wearables”, nie trafił do Europy. Szkoda, gdyż urządzenie zapowiadało się nader ciekawie. Mam tu na myśli nie tylko specyfikację techniczną czy wygląd, ale także cenę, która w przeliczeniu na naszą walutę wynosiła około 450 złotych. Redakcja XDA-Developers okryła, że model ten może jednak trafić na Stary Kontynent pod nieco inną nazwą. Dowodzą tego zapiski odnalezione w aplikacji mobilnej Mi Watch.

We wspomnianej aplikacji, na liście zgodnych urządzeń znalazł się nowy sprzęt – Xiaomi Mi Watch Revolve. Wygląda on niemal jak Xiaomi Mi Watch Color. To jednak nie wszystko. Okazuje się, że jeden z hiszpańskich twórców YouTube'owych zakupił wspomniane urządzenie na AliExpress za około 90 euro, czyli około 400 złotych. Sprzęt otrzyma 1,39-calowy ekran AMOLED, obudowę o wymiarach 454 x 454 oraz rozwiązania takie jak monitor pracy serca, Bluetooth 5.0, NFC, kompas, barometr, żyroskop i czujnik światła. W wodoodpornej konstrukcji (do 5 ATM) znajdziemy akumulator o pojemności 420 mAh. Niestety, zabrakło tu łączności GPS. Wygląda na to, że premiera Xiaomi Mi Watch Revolve jest już blisko.

