Samsung Galaxy Watch 3 już w lipcu. Oto wszystko, co o nim wiemy

Do niedawna byliśmy przekonani o tym, że inteligentny zegarek Samsung Galaxy Watch 3 zostanie zaprezentowany na początku sierpnia przy okazji premiery Samsunga Galaxy Note 20. Najnowsze doniesienia sugerują coś zupełnie innego. Jeśli wierzyć redakcji portalu Sammobile, która dotarła do nowych informacji, wspomniany czasomierz może zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Wcześniejsza niż sugerowano premiera to nie wszystko, czego udało nam się dowiedzieć o tytułowym modelu. Serwis źródłowy raczy nas całkiem pokaźnym pakietem danych ze specyfikacji technicznej urządzenia. O ile większość nowości może cieszyć, o tyle zastanawiam się, czy optymalizacja oprogramowania poradzi sobie ze skromną pojemnością akumulatora.

Samsung Galaxy Watch 3 w dwóch wersjach rozmiarowych może zadebiutować już w lipcu. Szykujcie się na powrót obrotowego pierścienia, którego zabrakło u poprzednika.



Samsung Galaxy Watch Active

Na początek trochę o wyglądzie i samej konstrukcji, gdyż to właśnie te cechy mogą stanowić dla fanów smartwatchy istotne kwestie. Urządzenie pojawi się na rynku w dwóch wersjach z 41 oraz 45 milimetrową kopertą. Pierwszy wariant otrzyma 1,2-calowy wyświetlacz, podczas gdy większy z modeli dostanie już 1,4-calowy ekran. Oczywiście elementy te będzie chronić system Corning Gorilla Glass. Obydwa urządzenia otrzymają zgodność z certyfikatem odporności na wodę IP68 oraz normę wojskową MIL-STD-810G. Oznacza to, że będziemy mieli do czynienia z dość wytrzymałą konstrukcją. Co ciekawe, do serii Galaxy Watch może wrócić obrotowy pierścień, którego brak wytykano poprzednikowi.

Użytkownicy otrzymają do dyspozycji funkcje pomiaru ciśnienia krwi i EKG, oraz czujnik tętna. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że dostępność tego ostatniego nie jest do końca jasna. Możliwe, że Samsung ograniczy "ficzer" do konkretnych rynków, np. koreańskiego. Tizen OS 5.5, pod którego kontrolą najpewniej będzie pracować urządzenie, zarządzi działaniem 1 GB RAM oraz dość skromnymi bateriami. W zależności od wersji urządzenia otrzymamy tutaj odpowiednio 247 mAh w mniejszym wariancie oraz 340 mAh w większej opcji. Cena oraz pozostała część specyfikacji jest nieznana. Poniżej możecie zapoznać się z różnicami pomiędzy modelami Samsung Galaxy Watch 2, a Samsung Galaxy Watch 3.

Samsung Galaxy Watch 3 Samsung Galaxy Watch Active Samsung Galaxy Watch Ekran 1,2-cala / 1,3-cala 1,2-cala / 1,4-cala 1,2-cala / 1,3-cala Koperta 41 mm / 45 mm 40 mm / 44 mm 42 mm / 46 mm RAM 1 GB 1,5 GB 1,5 GB Bateria 247 / 340 mAh 247 / 340 mAh 270 / 472 mAh Zdrowie EKG

Pulsometr

Monitor saturacji Pulsometr Pulsometr Inne IP68

MIL-STD-810G

Gorilla Glass IP68

MIL-STD-810G

Gorilla Glass IP68

MIL-STD-810G

Gorilla Glass System Tizen OS 5.5 Tizen OS 4.0

Źródło: Sammobile