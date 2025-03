Tańsze karty graficzne, dyski SSD, obudowy, klawiatury i myszki. W sklepach x-kom znajdziesz też laptopy dla nauczyciela

Jeśli szukasz okazji na sprzęt gamingowy, to idealny moment! W sklepach x-kom właśnie trwa promocja gamingowa z rabatami sięgającymi 50%, dzięki której możesz zgarnąć laptopy, akcesoria i podzespoły w znacznie obniżonych cenach. To nie wszystko – w ofercie promocyjnej czekają także akcesoria, voucher do 1000 zł przy zakupie smartfonów oraz szeroka oferta outletowa. Nie zabrakło także laptopów spełniających kryteria akcji bon dla nauczyciela.

Gracze, to coś dla Was! W x-komie możecie teraz skorzystać z promocji gamingowej i zaoszczędzić nawet 50% na wybranym sprzęcie. W ofercie znalazły się laptopy gamingowe, obudowy, dyski SSD, klawiatury, słuchawki i inne akcesoria, które podkręcą Twój setup i pozwolą cieszyć się lepszą rozgrywką. Promocja obowiązuje do 25.03.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk otrzymasz informację w koszyku.

Przecena: 489 → 199 złotych

Przecena: 3399 → 2799 złotych

Przecena: 599 → 549 złotych

Przecena: 599 → 369 złotych

Przecena: 2149 → 2049 złotych

Tydzień akcesoriów – uzupełnij swój zestaw i oszczędź nawet 55%

Niezależnie od tego, czy pracujesz, grasz, czy po prostu korzystasz z technologii na co dzień – odpowiednie akcesoria potrafią znacząco podnieść komfort i wygodę użytkowania. Tydzień akcesoriów w x-kom to świetna okazja, by uzupełnić swoje stanowisko o niezbędne dodatki w promocyjnych cenach! W ofercie znajdziesz myszki, klawiatury, słuchawki, huby, ładowarki i wiele innych akcesoriów do codziennej pracy i rozrywki. Sprawdź promocję i skompletuj swój zestaw oszczędzając nawet do 55%. Promocja obowiązuje do 23.03.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk otrzymasz informację w koszyku.

Przecena: 179 → 119 złotych

Przecena: 299 → 189 złotych

Przecena: 599 → 329 złotych

Przecena: 99 → 79 złotych

Przecena: 169 → 129 złotych

Kup smartfon i cokolwiek zechcesz i zgarnij voucher do 1000 zł

Teraz Twoje zakupy mogą być jeszcze bardziej opłacalne! W ramach promocji "50 zł za 500" otrzymasz 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł na wybrane produkty. Im większe zakupy, tym większa zniżka – możesz zaoszczędzić nawet do 1000 zł! Promocja trwa do 23 marca 2025 roku lub do wyczerpania produktów promocyjnych albo puli voucherów. Wartość vouchera wzrasta razem z wartością Twojego koszyka. Minimalna wartość produktów w koszyku promocyjnym to 599 zł, a maksymalna to 10 000 zł. Voucher na kolejne zakupy otrzymasz najpóźniej 18 kwietnia 2025 roku i możesz go wykorzystać do 31 maja 2025 roku. Aby zrealizować voucher wartość zakupów musi co najmniej dwukrotnie przekraczać wartość vouchera. Więcej szczegółów znajdziesz regulaminie promocji.

Cena standardowa: 3149 złotych

Cena standardowa: 1998 złotych

Cena standardowa: 888 złotych

Zrealizuj bon na laptopa dla nauczyciela w x-komie

Jeśli jako nauczyciel kwalifikujesz się do rządowego programu „Bon dla nauczyciela”, w x-komie czeka na Ciebie szeroka oferta laptopów spełniających wszystkie wymogi formalne. Każdy z modeli został wybrany z myślą o codziennych wyzwaniach w pracy dydaktycznej m.in. obsługa e-dziennika, prowadzenie lekcji online czy tworzenie materiałów multimedialnych. Dodatkowo, realizując bon dla nauczyciela możesz odebrać prezent za 1 zł lub voucher na kolejne zakupy.

Cena standardowa: 2799 złotych

Cena standardowa: 4099 złotych

Cena standardowa: 2999 złotych

Bestsellery w swojej kategorii: smartfony, laptopy, tablety

Jeśli szukasz najciekawszych rozwiązań w świecie laptopów, smartfonów i tabletów, koniecznie sprawdź listę topowych modeli przygotowaną przez x-kom. Znajdziesz tam zarówno eleganckie i wydajne laptopy, jak i nowoczesne smartfony oraz wszechstronne tablety, które sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Cena standardowa: 3149 złotych

Cena standardowa: 999 złotych

Cena standardowa: 2899 złotych

Outlet w x-komowym stylu

W x-komowym outlecie czekają na Ciebie sprzęty w obniżonych cenach – laptopy, smartfony, podzespoły i akcesoria w świetnych okazjach. To idealna szansa, by kupić wysokiej jakości produkty taniej, bo wyprzedajemy ostatnie sztuki i końcówki serii – kto pierwszy, ten lepszy! Promocja trwa do 26.03.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Produkty outletowe pochodzą ze zwrotów do 15 dni, z naprawy w autoryzowanym serwisie, z ekspozycji, z wydarzeń promocyjnych lub z testów. Produkty są przetestowane, sprawne i objęte gwarancją.

