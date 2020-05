Wkrótce zakaz mentolowych papierosów. Jakie są alternatywy?

W 2014 roku Unia Europejska przyjęła tzw. Dyrektywę Tytoniową, której celem jest wycofanie ze sklepów na terenie krajów członkowskich UE, wyrobów tytoniowych o "aromacie charakterystycznym" innym niż aromat tytoniu. We wspomnianej dyrektywie, aromat "charakterystyczny" oznacza wyraźnie wyczuwalny zapach lub smak, inny niż zapach lub smak tytoniu, wynikający z zastosowania dodatku lub kombinacji dodatków, w tym zapach lub smak owoców, przypraw, ziół, alkoholu, słodyczy, mentolu lub wanilii. Wcześniej zniknęły inne papierosy smakowe, teraz czas na ostatnie z tej rodziny, czyli popularne mentole. Innymi słowy ze sklepów znikną wszystkie papierosy mentolowe oraz te z kapsułką. Dlaczego podjęto taką decyzję, kiedy wprowadzony zostanie zakaz i jakie alternatywy stoją przed osobami palącymi dotąd papierosy mentolowe - wszystkiego dowiecie się z niniejszego artykułu.

20 maja ze sklepowych półek w całej Unii Europejskiej znikają papierosy mentolowe oraz z mentolową kapsułką, potocznie nazywane klikanymi. Co w związku z tym mogą począć konsumenci, którzy nie potrafią rozstać się z tytoniem o miętowym posmaku?



Fot. Pixabay

Jak szacuje Business Center Club, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, papierosy mentolowe stanowią od 20 do 30%. polskiego rynku. Natomiast według badania Forum Konsumentów, wybiera je nawet 42% osób palących. Z pewnością więc w Waszym otoczeniu, podobnie jak i w moim, nie brakuje palaczy własnie tego rodzaju papierosów. Obserwując ich z boku widzę wręcz sygnały przerażenia - konsumenci wydają się nieświadomi tego, co będzie dalej z ich nałogiem, który lubią nazywać raczej jako przyjemność, niż nałóg. Nie widzą oni alternatywy w pożegnaniu się z nikotyną, a jednak nie przepadają za klasycznymi papierosami, to znaczy w odmianie niementolowej. Wydaje się, że władzom Unii Europejskiej mogło chodzić o to, aby do zera zminimalizować szansę interesowania się tego typu wyrobami przez osoby nieletnie, jak i generalnie osoby, które palą jedynie dla miętowego posmaku. Implikacje wynikające jednak z wchodzącej na dniach dyrektywy, mogą okazać się jednak dużo bardziej opłakane w skutkach. Ale po kolei...



Fot. Pixabay

Zakaz mentolowych papierosów - od kiedy?

Choć dyrektywa unijna o zakazie mentoli została przyjęta już sześć lat temu, to zawarte w niej przepisy wchodzą w życie dopiero teraz, a dokładniej 20 maja 2020 roku. Wówczas w sklepach na próżno będzie nam szukać nie tylko papierosów o miętowym posmaku czy tych z kapsułką, ale także smakowego tytoniu, a więc nie ma nawet mowy o własnej produkcji, metodami chałupniczymi. Zanim zaczniemy złorzeczyć polskiemu rządowi, że nie przeciwstawił się zakazowi, spieszę z wyjaśnieniem, że taka sytuacja miała miejsce w 2016 roku. Politycy odnieśli się do dyrektywy negatywnie, argumentując iż poskutkuje ona wieloma niechcianymi konsekwencjami gospodarczymi. Zaskarżenie na nic się jednak nie zdało, gdyż unijny Trybunał Sprawiedliwości skargę odrzucił.



Fot. Freepik

Zakaz mentolowych papierosów - dlaczego?

Według danych Polskiej Izby Handlu, papierosy mentolowe w Polsce mają aż 30% udziałów w sprzedaży, co przekłada się na około 7-9 miliardów złotych rocznych przychodów dla budżetu państwa. Parlamentarzyści Unii Europejskiej z całą pewnością mają świadomość tych ogromnych liczb, a jednak postanowili działać przeciwko nim, angażując się w zagadnienie zdecydowanie bardziej prozdrowotnie, niż ekonomicznie (a przynajmniej tłumaczą to w taki własnie sposób). Według europosłów palenie papierosów smakowych może mianowicie sprzyjać wcześniejszemu sięgnięciu po tytoń osób wchodzących w dorosłość. Trzeba jednak wiedzieć, że badania konsumenckie nie potwierdzają tych obaw.



Fot. Pixabay

Zakaz mentolowych papierosów - papierosy w liczbach

W powyższych akapitach pojawiło się już kilka ciekawych danych dotyczących przemysłu papierosowego w Polsce. Myślę, że przy okazji wprowadzenia Dyrektywy Tytoniowej, warto dowiedzieć się czegoś więcej (z punktu widzenia ekonomii i nie tylko) na temat tej znanej od zarania dziejów używki. Tytoń palono już bowiem w 5000 r p.n.e, choć rytuał ten był wówczas raczej ceremonią religijną, niż znaną nam dziś używką. Dziś, każdego roku fabryki na całym świecie produkują już 5,5 biliona papierosów, w palenie których zaangażowana jest łączna liczba miliarda ludzi. Choć rokrocznie ilość osób palących wyroby tytoniowe spada, to szacuje się, że w Polsce czynność ta dotyczy wciąż około 9 milionów Polek i Polaków, przy czym wśród palaczy zdecydowanie więcej jest mężczyzn.



Źródło: Polska Izba Handlu

Zakaz mentolowych papierosów - następstwa i czarny rynek

Europosłowie być może po cichu mieli nadzieję, że wycofanie "mentoli" przełoży się nie tylko na brak zainteresowania papierosami ze strony nastolatków, ale także spowoduje, że osoby palące dotąd tylko tę odmianę, pożegnają się z nałogiem raz na zawsze. Niestety badania przeprowadzone przez Polską Izbę Handlu wskazują na coś zgoła innego. Okazuje się mianowicie, że w związku ze zmianami, prawdopodobnie mocno rozwinie się tzw. szara strefa. Wydaje się, że zakaz sprzedaży mentoli nie spowoduje więc, że palacze porzucą nałóg, a raczej będą zdobywać wyroby mentolowe na czarnym rynku. Otóż aż 90% ankietowanych przez Forum Konsumentów palaczy zadeklarowało, że nie zrezygnuje z nałogu po wejściu w życie unijnej dyrektywy. 50% konsumentów produktów mentolowych zapowiada z kolei, że będzie palić zwykłe papierosy, a 16% przejdzie na produkty alternatywne (np. e-papierosy i podgrzewacze tytoniu takie jak IQOS). Natomiast prawie 20% wprost przyznaje, że zamierza szukać tych produktów właśnie na czarnym rynku.



Fot. Pixabay

Zakaz mentolowych papierosów - alternatywy

Być może większa ilość ankietowanych skusiłaby się na rozwiązania alternatywne, gdyby tylko wiedziała o dwóch kwestiach. Po pierwsze o tym, w jakich warunkach produkowane są papierosy na czarnym rynku z przeznaczeniem na przemyt. Nie jest rzadkością, że wyroby takie nie spełniają norm jakości i często zawierają szkodliwe substancje niewiadomego pochodzenia. Niejednokrotnie odnajdywano w nich opiłki metalu i szkła czy też trutkę na szczury. Po drugie, w sklepach jest już sporo opcji zamiennych dla papierosów mentolowych i nie są to opcje w żadnym wypadku skomplikowane w użyciu czy też drogie (w ostatecznym rozrachunku nie droższe niż standardowe papierosy). E-papierosy opierają na podgrzewaniu specjalnych płynów (liquidów), natomiast w przypadku podgrzewaczy takich jak IQOS, wkłady do nich zawierają prawdziwy tytoń. Jak wynika z badań naukowych wydzielają one zdecydowanie mniej szkodliwych substancji w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Niebawem przygotujemy z resztą materiał na temat jednej z alternatyw, a dokładniej na temat podgrzewacza tytoniu IQOS 3 DUO, aby pokazać jak łatwe jest korzystanie ze wspomnianego rozwiązania.

Źródło: IQOS, Polska Izba Handlu