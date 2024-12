Wkłady do drukarki Estio i Print.ink - Dlaczego warto postawić na zamienniki tuszy i tonerów?

Chcesz wypróbować zamienniki do drukarki, ale obawiasz się ryzyka? Skorzystaj z oferty zgodnych wkładów do drukarek laserowych z dożywotnią gwarancją na wkład i drukarkę. Dowiedz się więcej o zamiennikach z serii Estio i Print.ink, dostępnych w sklepie Print24 i przekonaj się, że korzystanie z zamienników może być zarówno opłacalne, jak i całkowicie bezpieczne. Dodatkowo, kupując tusze w Print24 otrzymujesz darmową wysyłkę.

Dlaczego warto wybrać tonery lub tusze które nie pochodzą od producenta drukarki, ale są kompatybilne z urządzeniem?

Zgodne wkłady do drukarki, lub zamiennik, to tonery lub tusze które nie pochodzą od producenta drukarki, ale są kompatybilne z urządzeniem. Ich podstawową zaletą jest atrakcyjna cena, ale o ich wadach krąży wiele pogłosek. Być może słyszałeś, że korzystanie z zamiennych wkładów może zniszczyć drukarkę, spowodować, że zostanie zablokowana albo skutkować utratą gwarancji na sprzęt. Takie informacje mogą widnieć nawet na stronie producenta w ofercie sprzedaży, jednak najczęściej można je włożyć między bajki. Umieszczenie takiego zapisu w umowie gwarancyjnej byłoby przykładem dążenia do monopolu na rynku, co regulują przepisy o ochronie konsumentów. Z kolei problemom ze strony czysto technicznej z np. nieszczelnymi czy psującymi się wkładami możesz zapobiec sięgając po zamienniki wysokiej jakości, takie jak od Estio czy Print.ink i poddając drukarkę odpowiedniej konserwacji.

Zalety zamienników do drukarki Estio i Print.ink

Zgodne wkłady marek Estio i Print.ink są produktami klasy Premium. Zostały zaprojektowane tak, by w niczym nie odbiegać od wkładów wiodących producentów. Do zalet zamienników do drukarki Estio i Print.ink należą:

Wydajność: zamienniki tych marek zawsze będą mieć przynajmniej równie wysoką wydajność druku co oryginalny wkład, a w niektórych wypadkach nawet wyższą.

Najwyższa jakość wydruku: dokumenty i obrazy wydrukowane przy pomocy wkładów Estio i Print.ink nie różnią się jakością, ostrością i odwzorowaniem barw od tych wykonanych na oryginalnych wkładach i prezentują się równie dobrze.

Wielokrotnie niższe koszty druku na stronę,

Bezproblemowa instalacja,

Wytrzymałość komponentów, która pozwala na bezawaryjną eksploatację.

Dożywotnia gwarancja na wkład i drukarkę, w której jest zainstalowany, oferowana przez sklep Print24, która pozwoli Ci korzystać z zamienników bez obaw.

Zgodne wkłady atramentowe Print.ink są także zabezpieczone przed zasychaniem, co sprawia, że można je bezpiecznie stosować nawet przez długi czas, nawet jeśli nie drukujesz bardzo często. Dodatkowo, kupując tusze w Print24 otrzymujesz darmową wysyłkę.

Gwarancja na wkłady Estio i Print.ink - jak działa

Umowa gwarancyjna automatycznie obejmuje wkłady Estio i Print.ink zakupione w Print24, bez dodatkowych formalności ani dopłacania do tej usługi. Jako potwierdzenie zawarcia umowy służy faktura, paragon, lub potwierdzenie zamówienia w systemie sklepu, które jest przechowywane przez 5 lat. Gwarancja obejmuje:

Bezpieczną dostawę: jeśli tusz lub toner zostaną uszkodzone w transporcie, zgłoś problem do Biura Obsługi Klienta sklepu, a w 24 godziny zostanie wymieniony przez kuriera, który dostarczy nowy wkład na wskazany adres i odbierze wadliwy.

Wymianę uszkodzonego wkładu i drukarki, w której jest zainstalowany do końca okresu eksploatacji kartridża: W ramach gwarancji także drukarka, która została uszkodzona w wyniku używania wkładu Estio lub Print.ink zostanie naprawiona w serwisie sklepu lub wymieniona na nowe urządzenie tego samego modelu lub klasy.

Dożywotnia gwarancja na wkład i drukarkę obejmuje większość usterek, za wyjątkiem tych spowodowanych przepięciami sieci elektrycznej lub niestosowaniem się do instrukcji obsługi. Z zamiennikami Estio i Print.ink możesz zadbać zarówno o swój portfel, jak i komfort pracy. Odwiedź stronę Print24, aby zapoznać się z ofertą i dowiedzieć się więcej.

Źródło: Print24