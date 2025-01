W x-kom rusza promocja na karty graficzne GeForce, dyski SSD, obudowy i peryferia. Taniej też laptopy ASUS i sprzęt smart-home

W sklepach x-kom ruszyła wakacyjna wyprzedaż podczas której można zgarnąć nawet 40% rabaty na różnego rodzaju sprzęty - dyski SSD, drukarki, monitory i peryferia. Wysokie rabaty czekają również w outletowej ofercie x-komu. Jeśli poszukujesz inteligentnego sprzętu do swojego domu, x-kom także ma dla Ciebie odpowiednią promocję, a w niej ceny obniżone nawet do 44%. Sprawdź wszystkie szczegóły i pozostałe oferty przygotowane przez x-kom.

W sklepach x-kom ruszają kolejne ciekawe promocje. Taniej kupisz karty graficznie i komputery, dyski SSD, obudowy i inne komponenty. Specjalną promocją objęto również laptopy ASUS i sprzęt smart-home.

Podczas letniej wyprzedaży w x-komie możesz zgarnąć nawet do 40% zniżki na szeroką ofertę różnych urządzeń. Niezależnie od tego, czy szukasz nowego laptopa, smartfona, czy akcesoriów do swojego komputera, znajdziesz tu atrakcyjne ceny i promocje, które z pewnością Cię zainteresują. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: czysty-zysk i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 30.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 599 → 499 złotych

Przecena: 369 → 299 złotych

Przecena: 299 → 239 złotych

Przecena: 949 → 599 złotych

Przecena: 799 → 619 złotych

Wszystkie laptopy ASUS z ratami 0% + 2 raty gratis na wybrane modele

Czas na nowy laptop? Postaw na sprzęt od marki ASUS, która od lat dostarcza sprzęt komputerowy najwyższej jakości, idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów gier. Teraz w x-komie masz szansę skorzystać z wyjątkowej oferty – wszystkie laptopy ASUS dostępne są w ratach 0%, a na wybrane modele otrzymasz dodatkowo 2 raty gratis! W bogatej ofercie znajdziesz urządzenia na każdą kieszeń, od budżetowych modeli po zaawansowane laptopy gamingowe i biznesowe. To świetna okazja, aby odświeżyć swój sprzęt bez nadwyrężania budżetu. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 2-raty i dokończyć składanie zamówienia. Akcja trwa do 30.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk. Rabat w wysokości dwóch rat jest wyliczony od podstawowej ceny produktu. Po obniżeniu ceny kodem możesz skorzystać z 20 rat 0%.

Przecena: 1699 → 1530 złotych

Przecena: 3599 → 3240 złotych

Przecena: 2199 → 1980 złotych

Przecena: 4999 → 4500 złotych

Przecena: 5299 → 4770 złotych

Wybierz produkty smart teraz taniej do 44%

Posiadanie urządzeń smart home w domu to nie tylko wygoda, ale także oszczędność czasu i pieniędzy. Inteligentne urządzenia mogą automatyzować codzienne czynności, takie jak oświetlenie, ogrzewanie czy bezpieczeństwo, dostosowując się do Twoich potrzeb i preferencji. Dzięki temu możesz sterować swoim domem zdalnie za pomocą smartfona, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo. Teraz w x-komie możesz zgarnąć sprzęty smart z rabatem wynoszącym nawet do 44%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: smart-home i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 25.06.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 299 → 229 złotych

Przecena: 289 → 249 złotych

Inteligentna żarówka EZVIZ Smart żarówka LB1 White (E27/806lm)

Przecena: 39 → 25 złotych

Przecena: 549 → 429 złotych

Przecena: 359 → 279 złotych

NVIDIA GeForce Week - rabaty do 23%

Skorzystaj z wyjątkowej okazji podczas NVIDIA GeForce Week i zgarnij atrakcyjne rabaty na karty graficzne i sprzęty gamingowe! Sprawdź ofertę na lato i zabłyśnij w grach dzięki GeForce RTX z serii 40. Te zaawansowane układy graficzne, oparte na architekturze NVIDIA Ada Lovelace, zapewniają niesamowitą wydajność i płynność rozgrywki. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym graczem, czy twórcą, znajdziesz sprzęt, który sprosta Twoim wymaganiom. Nie przegap tej szansy na ulepszenie swojego komputera i ciesz się nowym poziomem gamingowych wrażeń. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: rtx-40 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 25.06.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 6700 → 5650 złotych

Przecena: 6300 → 5399 złotych

Przecena: 6489 → 5899 złotych

Przecena: 1999 → 1699 złotych

Przecena: 3869 → 3399 złotych

Outlet w x-komowym stylu

Szukasz najlepszych okazji? Skorzystaj z wyjątkowej akcji w x-komowym stylu, gdzie znajdziesz sprzęty z outletu w bardzo atrakcyjnych cenach. Nie potrzebujesz kodu rabatowego, ceny outletowe są już dostępne na stronie głównej. Jeśli chcesz zobaczyć, jak x-komowi influencerzy Black i Grzegorz Rycko składają komputery z outletowych komponentów, koniecznie odwiedź kanał x-komu na YouTube. To doskonała okazja, aby przekonać się, że produkty outletowe oferowane przez x-kom są dobrej jakości. Nie przegap tej okazji i skorzystaj z atrakcyjnych ofert!

Nowa obudowa SMX z rabatem w przedsprzedaży

Przeszklona konstrukcja Silver Monkey X Railing to nowy produkt, który teraz w przedsprzedaży możesz kupić z atrakcyjnym rabatem. Zaprezentuj gamingowe wnętrze swojej obudowy za sprawą przeszklonego panelu bocznego i przedniego. Obudowa ma preinstalowane wentylatory z podświetleniem, które doskonale się prezentują od pierwszego uruchomienia sprzętu. Obudowa SMX Railing uzupełni Twoje stanowisko gamingowe, pozwalając na swobodną rozbudowę, dzięki modułowej konstrukcji i możliwości łatwego dopasowania do Twoich potrzeb.

Kup obudowę Silver Monkey X Railing. Cena regularna wynosi 599,00 zł, ale w przedsprzedaży zapłacisz tylko 379,00 zł. Aby skorzystać z promocyjnej ceny w przedsprzedaży w koszyku aktywuj kod: przedsprzedaz. W cenie z kodem możesz kupić maks. 2 szt. Z kodu możesz skorzystać do 24.06.2024 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitów.

Źródło: x-kom