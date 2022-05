W sklepie x-kom tańsze karty graficzne, dyski SSD, laptopy i peryferia gamingowe. Zniżki na sprzęt ASUS i Fractal

W sklepie x-kom rozpoczął się właśnie tydzień obniżonych cen na sprzęt do grania. Jeśli szukacie odpowiednich urządzeń do wieczornych rozgrywek online – nie ma lepszej ku temu okazji. Dodatkowo x-kom przygotował specjalną ofertę na produkty Silver Monkey i komputery G4M3R, Element+, H&O 100, 200. Nadchodzące lato to idealny czas, aby ulepszyć dotychczasowy komputer i poprawić komfort podczas wieczornych rozgrywek w ulubione gry. W nowej promocji znajdziecie m.in. laptopy, karty graficzne, peryferia czy dyski SSD. Specjalne zniżki obejmują również płyty główne marki ASUS, obudowy i zasilacze Fractal.

Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: misja-gaming. Oferta rabatowa obowiązuje do 22.05.2022 roku lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 5299 → 4299 złotych

Przecena: 2049 → 1629 złotych

Przecena: 499 → 299 złotych

Przecena: 3999 → 3499 złotych

Przecena: 159 → 99 złotych

Przecena: 249 → 219 złotych

Tydzień obniżonych cen na produkty Silver Monkey w x-kom – fotele, myszki, akcesoria

Wejdźcie do gry w stylu srebrnej małpy i kupcie sprzęt od Silver Monkey w wyjątkowych cenach. Przez tydzień będziecie mogli zgarnąć produkty takie jak fotele gamingowe czy akcesoria. Nie czekajcie, tydzień Silver Monkey nie potrwa wiecznie. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: silver-monkey-week. Oferta rabatowa obowiązuje do 17.05.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 69,99 → 49 złotych

Przecena: 399 → 309 złotych

Przecena: 999 → 789 złotych

Przecena: 49,99 → 19 złotych

Przecena: 139 → 99 złotych

Zgarnijcie produkty Fractal Design w obniżonych cenach w aplikacji x-kom

W dzisiejszych czasach komputer jest jednym z najważniejszych urządzeń, które znajdziemy w większości domach. To przy jego użyciu wiele osób pracuje, spędza wolny czas, grając w gry lub oglądając filmy. Dlatego ważne jest, aby domowy PC ładnie się prezentował, a praca podzespołów była nienaganna. Produkty Fractal Design dostępne w promocyjnych cenach dla użytkowników aplikacji z pewnością ułatwią Wam to zadanie. Aby obniżyć ceny produktów, aktywujcie w koszyku kod: fractal-app. Oferta rabatowa obowiązuje do 16.05.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 649 → 559 złotych

Przecena: 719 → 599 złotych

Przecena: 979 → 799 złotych

Teraz możecie zgarnąć nawet do 350 zł rabatu na płytę główną Asus z procesorem Intel

Kupcie płytę główną Asus w zestawie z procesorem Intel i zgarnijcie nawet do 350 zł rabatu. W rezultacie wyciśniecie z komputera jeszcze więcej, w tym też lepszy klatkaż w najbardziej wymagających grach wideo. Nie przegapcie okazji, zwłaszcza jeśli w planach mieliście upgrade swojej jednostki.

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy, że na stronie promocji wybierzecie płytę główną i dobierzecie do niej procesor. Rabat naliczy się automatycznie. Promocja nie wymaga aktywacji kodu rabatowego. Promocja trwa do 17.05.2022 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Kupując G4M3R, Element+, H&O 100, 200 zaczniecie spłacać po dwóch miesiącach

Nie musicie odkładać zakupu komputera na później. Kupujcie w ratach przez internet, a pierwszą należność uregulujcie dopiero za 2 miesiące. Skompletujcie narzędzie do pracy zdalnej, poprawcie jakość gamingowej rozrywki albo wzbogaćcie domowe wyposażenie bez wychodzenia z domu i naruszania budżetu. Aby skorzystać z oferty, wystarczy:

Dodać produkt objęty promocją do koszyka. W polu „Masz kod promocyjny?” wpisać kod: zaplac-pozniej Wybrać sposób dostawy i metodę płatności: „przelew gotówkowy”. Złożyć zamówienie i poczekać na mejl z linkiem do wniosku ratalnego.

Promocja trwa do 26 maja 2022 roku i obejmuje ofertę komputerów G4M3R, Element Plus lub H&O. Spłatę kredytu możecie rozłożyć na 3 do 46 rat. Jeśli złożycie zamówienie z odbiorem osobistym w salonie – odwiedźcie salon i z pomocą doradcy złóżcie wniosek ratalny. Więcej informacji o zakupach na raty znajdziecie tutaj.

Chrońcie swoje ukochane produkty z usługą x-care w x-komie

Dzięki usłudze x-care nie zapłacicie za naprawę urządzenia, jeżeli je przypadkiem uszkodzicie. W zależności od opcji czas trwania usługi może wynieść 12 lub 24 miesiące. W tym czasie można skorzystać z dowolnej liczby napraw, ale ich łączny koszt nie może przekroczyć 1000 lub 3000 zł w wersji premium. Usługę można wykupić do smartfonów, tabletów i laptopów. Warianty różnią się ceną. Usługę x-care możecie kupić jako klient indywidualny oraz na firmę:

Dodacie do koszyka usługę oraz produkt, który chcecie ubezpieczyć. Dokończycie składanie zamówienia. Doradcy x-komu skontaktują się z Wami w celu finalizacji.

Dowodem, że wykupiliście usługę, jest faktura. Usługę można też dokupić w ciągu 7 dni od kiedy kupiliście urządzenie, które chcecie ubezpieczyć. Aby to zrobić, skontaktujcie się z x-komem telefonicznie: 34 377 00 00. Szczegółowe informacje na temat usługi znajdziecie w regulaminie.

Bądźcie na bieżąco z aplikacją x-kom

Kupując w aplikacji x-kom, możecie bez problemu dokonać darmowego zwrotu w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Wasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Jeśli nie posiadacie jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom – zmieńcie to już teraz! Dzięki niej dowiecie się o przyszłych promocjach już 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

