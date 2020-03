Xiaomi Mi Note 10 Lite ze Snapdragonem 730G i aparatem 64 Mpix

W listopadzie ubiegłego roku Xiaomi wprowadziło do sprzedaży dwa nowe urządzenia z serii Note - Mi Note 10 oraz Mi Note 10 Pro. Obydwa smartfony zaskakiwały pozytywnie w kwestii jakości fotografii. Jednakże cena, biorąc pod uwagę średniopółkowe podzespoły, była nieco za wysoka. Okazuje się jednak, że Xiaomi przygotowuje dla swoich klientów tańszą wersję Note'a. Takowe zapiski znalazły się na stronie certyfikacji FCC i odnoszą się do modelu M20002F4LG. Niemal pewne jest natomiast to, że kiedy sprzęt trafi na półki sklepowe, przyjmie nieco inne nazewnictwo, lepiej opisujące jego pozycję w rodzinie Xiaomi Mi Note. Dziś możemy przyjrzeć się kilku zmianom względem starszych braci.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, znany jako M2002F4LG, pojawił się w zasobach FCC. Z dostępnych tam informacji dowiadujemy się, że "lżejsza" wersja Mi Note 10 otrzyma 64 Mpix aparat i procesor Snapdragon 730G.



Xiaomi Mi 10

Zanim urządzenia trafią do sprzedaży w USA, muszą przejść certyfikację Federalnej Komisji Łączności (FCC). Często pozwala nam to zapoznać się z częściową specyfikacją nadchodzących smartfonów jeszcze przed ich ujawnieniem. Właśnie to ma miejsce w przypadku nadchodzącej nowości ze stajni Xiaomi. Model znany jako M2002F4LG to najpewniej Mi Note 10 Lite, a przynajmniej na to wskazują najnowsze doniesienia. Smartfon będący oszczędniejszym przedstawicielem linii Mi Note otrzyma 6,47-calowy wyświetlacz, procesor Qulacomm Snapdragon 730G oraz akumulator o słusznej pojemności 5260 mAh. Ostatni z wymienionych elementów będzie można ładować mocą 30 W.



Xiaomi Mi 10

Mi Note 10 Lite lub jak kto woli, M2002F4LG, już na starcie otrzyma wsparcie Androida 10. Ciekawie prezentuje się również kwestia fotografii. Modele Mi Note 10 mogły pochwalić się obecnością zestawu aż pięciu aparatów w tylnym module. Tutaj będzie podobnie, choć zamiast setupu składającego się z matryc 108 Mpix, 20 Mpix, 12 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix, znajdziemy tutaj zestaw składający się z matryc 64 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix. Licząc od początku, będą to aparaty - główny, ultraszerokokątny, teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym, teleobiektyw z pięciokrotnym zoomem optycznym oraz obiektyw makro.



Xiaomi Mi Note 10 / Xiaomi Mi Note 10 Lite - różnice

