Nokia C2 - nowy tani smartfon z systemem Android Go

Jeszcze do niedawna zakup bardzo taniego smartfona z Androidem był właściwie pozbawiony sensu. Wystarczyło dołożyć 100 czy 200 zł i otrzymywaliśmy polecane urządzenie, które nie tylko płynnie działało, ale mogło nam posłużyć w zasadzie do wszystkiego. Na szczęście problem ten został dostrzeżony i w rezultacie przygotowano specjalnego Androida Go. To system operacyjny skupiony na jak najmniejszej zasobożerności, przez co powinien on nadawać się do codziennego użytku nawet na smartfonach z 1 GB RAM-u. Choć trudno wskazać idealny model z tym oprogramowaniem, to mocnym kandydatem wydaje się być nowa Nokia C2, która powinna być dobrą opcją dla osób chcących wydać jak najmniej.

Na pokładzie znajdziemy tu procesor firmy Unisoc, zaledwie 1 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Liczymy jednak na to, że takie komponenty zapewnią porządną kulturą pracy, bowiem system to ultralekki Android 9.0 Pie w wersji Go Edition.

Nokia C2 posiada ekran IPS LCD o przekątnej 5,7 cala i rozdzielczości 1440 x 720 pikseli (proporcje 18:9). Jego sercem jest bliżej niesprecyzowany układ SoC firmy Unisoc, który może pochwalić się obsługą sieci LTE i częstotliwością pracy na poziomie 1,4 GHz. Na pokładzie znajdziemy zaledwie 1 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej, którą na szczęście możemy rozbudować za pomocą karty microSD (do 64 GB). Liczymy jednak na to, że takie komponenty zapewnią porządną kulturą pracy, bowiem system to ultralekki Android 9.0 Pie w wersji Go Edition. Główny aparat jest tutaj pojedynczy i ma obiektyw 5 Mpix (f/2.2). Identyczne "oczko" znajduje się tuż nad wyświetlaczem.

Bateria nowej Nokii C2 ma pojemność 2800 mAh i co ciekawe, jest ona wymienna. Naładujemy ją za pomocą klasycznej ładowarki 5 W. Smartfon obsługuje Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, posiada również Radio FM, mini-jacka, złącze microUSB, a także dedykowany przycisk do Asystenta Google. Brakuje natomiast czytnika linii papilarnych. Wymiary urządzenia to 154,8 x 75,59 x 8,85 mm, waży ono 161 gramów. Cena ani dostępność nie są jeszcze znane. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: czarna oraz niebieska.

