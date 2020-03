Smartfon Nokia 5.3 to interesujący średniak z czystym Androidem

Od pewnego czasu w sieci krążyły doniesienia o nadchodzącym średniaku od HMD Global. Nokia 5.2 znana z przecieków to tak naprawdę Nokia 5.3, której częściową specyfikację techniczną udało nam się właśnie poznać. Oficjalna prezentacja odbędzie się już 19 marca wraz z innymi premierami sprzętowymi producenta. Wygląda jednak na to, że nie będziemy musieli czekać dziesięciu dni, aby zapoznać się danymi dotyczącymi zastosowanych w urządzeniu podzespołów. Nie są to co prawda komponenty, które zrobią wrażenie na fanach wysokiej wydajności, jednak oszczędną specyfikację będą rekompensować niska cena oraz pojemny akumulator 4000 mAh.

Średniopółkowa Nokia 5.3 od HMD Global na horyzoncie. Znamy jej specyfikację techniczną, poszczególne ceny oraz wersje kolorystyczne.

Koronawirus pokrzyżował plany wielu producentów, którzy czekali z prezentacją swoich nowości na tegoroczne targi MWC w Barcelonie. Niestety, z uwagi na ryzyko zarażenia, organizatorzy odwołali wydarzenie. Decyzja była dla mnie w pełni zrozumiała i dziwię się tylko, że tak długo z nią zwlekano. Jedną z firm, która miała zaznaczyć swoją obecność na Mobile World Congress 2020 była Nokia, a uściślając — HMD Global. Spodziewaliśmy się zobaczyć tam kilka interesujących prezentacji sprzętowych. Oczywiście to nic straconego, gdyż firma ujawni tegoroczny line'up już podczas konferencji zaplanowanej na 19 marca. Poznamy wtedy pierwszy w ofercie producenta model z modemem 5G oraz Nokię 5.3. Skupmy się na tej drugiej.



fot. GSMArena

Choć nie jest to oficjalna informacja, na jej bazie możemy ocenić, na ile atrakcyjną propozycją będzie tytułowy smartfon. Nokia 5.3 otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 660 lub Snapdragon 665 wraz z 6 GB RAM oraz 64 GB przestrzeni na dane użytkownika. Jednakże mówi się również o tańszej wersji z 3 lub 4 GB RAM. Obraz będzie wyświetlany na 6,55-calowym ekranie o proporcjach 18,5:9, którego regularność przełamie wcięcie w kształcie kropli wody. Aparat główny to zestaw czterech modułów — 16 Mpix, 5 Mpix oraz dwóch 8 Mpix. Kamerka do selfie to z kolei pojedynczy setup o rozdzielczości 8 Mpix. Interesująca, tak jak wspomniałem wcześniej, jest cena, która wyniesie 180 dolarów za najtańszą wersję. W bezpośrednim przeliczeniu daje nam to niespełna 700 złotych. Zapowiada się wiec interesująco, zwłaszcza kiedy do opisanej wyżej specyfikacji dodamy informację o akumulatorze. Ten ma cechować pojemność 4000 mAh.

Źródło: NokiaPowerUser, GSMArena