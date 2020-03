Huawei P40 Lite – specyfikacja, data premiery i cena smartfona

Firma Huawei oficjalnie zapowiedziała w Hiszpanii pierwszego smartfona z rodziny P40. Huawei P40 Lite, bo o nim mowa, jest słabszą i tańszą wersją planowanych na koniec marca flagowych modeli z tej serii. Urządzenie jest tak naprawdę europejskim wariantem telefonu znanego w Chinach jako Huawei nova 6 SE oraz w Malezji jako Huawei nova 7i, ale dopiero teraz trafi na Stary Kontynent. Lepiej późno niż wcale, tym bardziej że specyfikacja prezentuje się bardzo przyzwoicie. Wraz z zapowiedzią przedsprzedaży poznaliśmy datę wydania i cenę. Jak sugeruje oficjalna strona internetowa producenta, smartfon ukaże się również na polskim rynku, ale więcej szczegółów na ten temat zostanie ujawnionych dopiero na początku marca.

Firma Huawei zapowiedziała oficjalnie smartfon P40 Lite, który ma być słabszą wersją flagowych modeli z tej serii. Poznaliśmy jego specyfikację, datę premiery i cenę.

Huawei P40 Lite został wyposażony w 6,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości FullHD+ (2310 x 1080 pikseli), na którym widnieje w lewym górnym rogu niewielki punkcik oznaczający przednią, 16-megapikselową kamerkę do selfie. Z kolei na „pleckach” można znaleźć 48-megapikselowy aparat główny i ultraszeroki 8-megapikselowy oraz dwa uzupełniające je 2-megapikselowe obiektywy do zdjęć makro i głębi ostrości. W środku tkwi procesor Kirin 810 współpracujący z 6 GB RAM-u. Huawei P40 Lite wyposażono w 128 GB wewnętrznej pamięci z możliwością rozbudowy i akumulator o pojemności 4200 mAh z funkcją szybkiego ładowania (40 W). Smartfon ma złącza USB typu C i słuchawkowe oraz obsługuje dwie karty SIM. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na krawędzi. Urządzenie działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 z nakładką EMUI 10, ale, jak łatwo się domyślić, z dostępem do sklepu AppGalery zamiast Google Play.

Huawei P40 Lite będzie kosztować 299 euro – cena w Polsce według najnowszych, niepotwierdzonych jeszcze oficjalnie doniesień nie przekroczy 1599 zł. Ponadto do sklepów trafi wkrótce jeszcze słabszy smartfon z tej serii – Huawei P40 Lite E, który ma cechować się gorszymi parametrami, ale jego cena wyniesie prawdopodobnie 999 zł. Pod koniec marca zostaną oficjalnie zaprezentowane również flagowe modele: Huawei P40 i P40 Pro. Przedsprzedaż na Huawei P40 Lite, który będzie dostępny w kolorze zielonym, różowym lub czarnym, wystartuje 2 marca tego roku (4 marca w Polsce). Na półkach sklepowych wyląduje 16 marca. Do zamówień przedpremierowych, które będą realizowane od 7 marca, zostaną dołączone douszne słuchawki FreeBuds 3, co jest sporym zaskoczeniem biorąc pod uwagę ich cenę (699 zł). Nie wiadomo, czy ten gratis będzie dodawany również w naszym kraju.

