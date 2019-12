Huawei Mate 40 z układem Kirin 1020, szybszym o 50% od Kirin 990

Huawei lubuje się najwyraźniej w podawaniu wydajności swoich układów i urządzeń w procentach. Kilka miesięcy temu, wraz z premierą układu Kirin 990, informowano, że SoC będzie nawet o 10% szybszy niż konkurencyjny Snapdragon 855. Dziś okazuje się, że nadchodzący Kirin 1020, bazujący na architekturze 5 nm, ma być aż o 50% szybszy niż debiutujący nie tak dawno Kirin 990. 990 debiutowało w smartfonie Huawei Mate 30, który prawdopodobnie z uwagi na zamieszanie na linii politycznej Trump - Chiny (brak wsparcia Google), nie znalazł zbyt wielu kupców, chociażby w naszym kraju. Kirin 1020 zadebiutuje z kolei w następnym modelu Mate, czyli z Mate 40, który powinien pojawić się w przyszłym roku.

Informacje o tym, że Huawei Mate 40 miałby otrzymać tak mocarny układ, pochodzi od źródeł GizChina (za PhoneArena). Serwis dodaje także, że Kirin 1020 bazować będzie na litografii 5 nm. Ale to nie wszystko. Otrzyma również najnowsze rdzenie A-78 ARM. Raport sugeruje, że Huawei wierzy, iż będzie to rewolucyjny układ. Choć 1020 niekoniecznie stanie w szranki z A14 firmy Apple, to Snapdragon 865 faktycznie może zacząć drżeć.

Jeśli raport o Kirin 1020 się potwierdzi, klienci Qualcomma mogą zacząć się martwić. Apple ma już bowiem układy w technologii 5 nm i tuż za nim jest Huawei. Nawet jeśli Snapdragon 875 powstanie w tej samej litografii, to do tego czasu konkurencja najpewniej ruszy już z procesem 3 nm. Jak będzie ostatecznie, jak zawsze, pokaże czas. Będąc już przy "wróżeniu z fusów", przewiduje się, że w roku 2022 otrzymamy pierwszy układ wykonany w litografii 3 nm.

Źródło: PhoneArena