The Chant - wysokobudżetowy horror dla fanów okultyzmu z pierwszym trailerem. Zagramy już jesienią

Horror pt. The Chant został zapowiedziany w trakcie ubiegłorocznego Summer Games Fest. Wówczas to jednak o grze nie powiedziano niczego ponad to, że będzie to produkcja z perspektywy trzecioosobowej. Dziś otrzymaliśmy z kolei nie tylko pierwszy zwiastun gry, ale także jej przybliżoną datę premiery. Zgodnie z zapewnieniami twórców, gra ma pojawić się mianowicie w październiku tego roku, zarówno na pecetach, jak i na konsolach nowej generacji (Xbox Series X/S, PlayStation 5). Fabuła gry osadzona będzie w ośrodku rekolekcyjnym na oddalonej od cywilizacji wyspie, gdzie będziemy starali się przetrwać ataki potworów, wyzwolonych przez rytuał grupowej pieśni, który otworzył wrota do mrocznego wymiaru grozy.

The Chant otrzymało właśnie pierwszy zwiastun. Gra będzie psychodelicznym horrorem, prezentującym przy tym wysoką jakość grafiki.

"Cisza, spokój i oświecenie na sielankowej, oddalonej od cywilizacji wyspie – czegóż chcieć więcej? Mroczna strona duchowości przebija się jednak przez barierę normalności w nowym, psychodelicznym horrorze The Chant" - w taki oto sposób zapowiada grę Koch Media, firma której podlega Prime Matter - wydawca tytułowego horroru. Za jego produkcję odpowiada zaś debiutujące studio Brass Token.

Uciekanie przed potworami nie będzie jednak jedynym zadaniem gracza. W międzyczasie będziemy bowiem odkrywać tajemnice kultu new age, a także wybranymi mechanikami wzmacniać swój umysł, ciało i ducha. Dzięki temu będziemy mieli szansę odwrócić skutki pieśni i uniknąć uwięzienia przez mrok. Co by nie powiedzieć - szykuje nam się chyba naprawdę udane "straszonko" w całkiem przyjemnej oprawie graficznej.

