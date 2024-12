Test GEEKOM Mini IT13 - Mini PC z procesorem Intel Core i7-13700H oraz Windows 11 Pro. Dobra propozycja do biura

Niewielkie zestawy komputerowe w ostatnich latach zyskały na popularności. Zajmują bowiem bardzo mało miejsca, co umożliwia lepszą organizację miejsca pracy np. w biurze. Są jednocześnie znacznie wydajniejsze niż jeszcze kilka lat temu, gdyż do dyspozycji różnych firm są oddawane coraz mocniejsze procesory, zarówno ze stajni Intela jak również AMD. U nas również w ostatnim roku można było przeczytać kilka testów Mini PC, a wszystko wskazuje na to że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Mamy już zaplanowane trzy artykuły, a pierwszym będzie test GEEKOM IT13, który powinien zainteresować osoby poszukujące niewielkiego zestawu PC z systemem Windows 11 Pro i w dość dobrej cenie.

Autor: Damian Marusiak

GEEKOM Mini IT13 swoim wyglądem nie różni się jakoś specjalnie od wielu innych przedstawicieli rynku Mini PC. Oferuje jednak solidną wydajność CPU, bowiem bazuje on na procesorach Intel Core 13. generacji z generacji Raptor Lake-H. Z racji niewielkich wymiarów, firma decyduje się na wykorzystanie układów typowo pod laptopy, choć jednocześnie z odpowiednim dostosowaniem limitów mocy, by działał dobrze w bardzo małej obudowie. GEEKOM Mini IT13 to Mini PC, który umożliwi podłączenie kilku wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości, a także ma możliwość sparowania go z dowolną stacją eGPU, kompatybilną ze złączem USB 4.0 typu C o przepustowości 40 Gb/s. Ma on zatem całkiem solidne możliwości.

GEEKOM Mini IT13 to niewielki zestaw komputerowy, wyposażony w procesor Intel Core i7-13700H oraz system Windows 11 Pro 64-bit. Wydaje się być zatem ciekawym wyborem dla osób poszukujących Mini PC do biura.

GEEKOM Mini IT13, pomimo niewielkich rozmiarów, oferuje dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM, co pozwala na samodzielny upgrade do maksymalnie 64 GB. Nie każdy Mini PC o podobnych wymiarach oferuje tę opcję (niektóre zestawy mają bowiem wlutowany RAM). Nie brakuje również zgodności z szybkimi nośnikami SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. Podczas testów, komputer GEEKOM Mini IT13 był podpięty pod monitor 4K i nie było jakichkolwiek problemów z połączeniem na linii komputer - zewnętrzny ekran. Jest to wprawdzie coś oczywistego, ale wolimy od razu wspomnieć o tym, jak działa komputer w takim wypadku. Plus jest również taki, że jeśli korzystamy z monitora z portem USB-C umożliwiającym ładowanie innych urządzeń, wówczas możemy podpiąć do niego model GEEKOM Mini IT13 i nie przejmować się dołączonym zasilaczem od Mini PC.

Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7-13700H AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 7840U Generacja Meteor Lake Raptor Lake Rembrandt Phoenix Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP (GPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) Intel 7 TSMC N6 TSMC N4 Rdzenie / wątki 16C/22T 14C/20T 8C/16T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 3,8 GHz (P-Core)

1,8 GHz (E-Core) 2,4 GHz (P-Core)

1,8 GHz (E-Core) 2,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) 5,0 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) 4,7 GHz 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M AMD Radeon 780M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 96 EU

768 SP 12 CU

768 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2200 MHz Do 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU - - Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 45 W 15 - 28 W 15 - 28 W PL2 64 W 115 W 15-28 W 15 - 28 W

GEEKOM Mini IT13 bazuje na procesorach Intel Raptor Lake-H, a do wyboru są układy Core i5-13500H, Core i7-13700H oraz Core i9-13900H. Testowany egzemplarz posiada środkowy wariant, który wydaje się być najlepiej zbalansowany pod kątem cena / możliwości. Wariant z Intel Core i9-13900H zwykle kosztuje bowiem około 300 euro więcej, a z racji takich samych limitów energetycznych, różnice w czystej wydajności będą bardziej symboliczne niż odczuwalne. Jedyną wymierną korzyścią wersji z Core i9 jest domyślne sparowanie go z SSD o pojemności 2 TB, podczas gdy Mini PC z Intel Core i7-13700H posiada 1 TB magazyn danych na pokładzie. Cena w dniu publikacji wynosi dokładnie 2899 złotych i można go kupić m.in. w sklepie GeekBuying.