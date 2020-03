Sony potwierdziło datę oficjalnej prezentacji konsoli PlayStation 5

Wczoraj Microsoft dość nieoczekiwanie odsłonił wszystkie szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej nadchodzącej konsoli Xbox Series X. Wiemy już z jakimi podzespołami mamy do czynienia, a oprócz tego firma pochwaliła się kilkoma funkcjami pokroju wsparcia dla Ray Tracingu czy też znacznie przyspieszonego wczytywania gier oraz wybudzania konsoli dzięki dyskowi SSD. Dotychczas nieco w cieniu pozostała firma Sony, która nie zdradzała żadnych konkretnych informacji dotyczących swojego urządzenia - PlayStation 5. Z pewnością pokaz Microsoftu dał motywację dla Japończyków by również i oni pochwalili się konsolą nowej generacji. Dzisiaj na mediach społecznościowych Sony pojawiła się deklaracja dotycząca daty pokazu możliwości PlayStation 5.

Wczoraj możliwości konsoli Xbox Series X pokazała firma Microsoft, a już jutro poznamy konkretne szczegóły dotyczące PlayStation 5 od Sony. Firma długo skrywała swoją nadchodzącą konsolę w tajemnicy, ale najwyraźniej przyszedł w końcu czas by odsłonić wszystkie karty. Według informacji z mediów społecznościowych firmy, jutro o godzinie 17 nastąpi pokaz PlayStation 5, który zostanie poprowadzony na blogu Sony. Dowiemy się nie tylko szczegółów odnośnie specyfikacji technicznej, ale również tego jak PS5 będzie kształtować przyszłość gier. Zapowiedź sugeruje, że oprócz konsoli mogą zostać również ujawnione pierwsze tytuły ekskluzywne na tę platformę.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE