SteelSeriesApex Pro Gen 3 to nowa seria klawiatur mechanicznych. Oferuje regulowane przełączniki i ekran OLED

SteelSeries wprowadził nową serię klawiatur mechanicznych dla graczy, która jest zaskakująca pod wieloma względami. Przede wszystkim przez fakt, że mamy do czynienia z regulowanymi przełącznikami, które na dodatek oparte są o czujniki z efektem Halla. Nie zabrakło kilku specjalnych funkcji, podświetlenia RGB, a także małego ekranu OLED, który w połączeniu z pokrętłem umieszczonym obok niego da nam kontrolę nad ustawieniami. Ceny nie należą jednak do niskich.

Apex Pro Gen 3 to nowa seria klawiatur mechanicznych, która przez samego producenta, czyli SteelSeries, określana jest jako najszybsza na świecie. Wszystkie modele mogą skorzystać z naprawdę ciekawej funkcjonalności.

Nowa seria klawiatur mechanicznych od SteelSeries, czyli tytułowa Apex Pro Gen 3, najbardziej wyróżnia się swoimi przełącznikami o nazwie OmniPoint 3.0. Korzystają one ze wspomnianych czujników z efektem Halla, co sprawia, że są naprawdę wytrzymałe. Na dodatek możemy regulować ich punkt aktywacji w zakresie od 0,2 do 4 mm. Wszystkie są już fabrycznie nasmarowane, a na pokładzie znalazła się dodatkowo trójwarstwowa pianka wygłuszająca. Nasadki z kolei wykonano z materiału PBT metodą Double Shot, więc powinny być całkiem odporne na zużycie.

Apex Pro Gen 3 Warianty Pełnowymiarowy, TKL, TKL Wireless Przełączniki OmniPoint 3.0 Wytrzymałość przełączników Gwarantowane 100 mln kliknięć Punkt aktywacji Od 0,1 do 4,0 mm Czas reakcji 0,7 ms Łączność Pełnowymiarowa i TKL - przewodowa, USB typu C

TKL Wireless - Radiowa 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 Regulacja wysokości Gumowe nóżki (3 poziomy) Nasadki Double Shot PBT Dodatkowe informacje Ekran OLED Wymiary i waga 437 x 139 x 41 mm / 1403 g Ceny Pełnowymiarowa wersja - 1119,99 zł

TKL Wireless - 1299 zł

TKL - 1099 zł

Możemy liczyć na kilka trybów, które zapewniają przydatne funkcje. Dla przykładu Protection Mode chroni nas przed przypadkowym naciśnięciem klawiszy dzięki temu, że zmniejsza czułość tych, które sąsiadują z właśnie wciskanym. Znajdą się również tryby, które okażą się pomocne w grach sieciowych (Rapid Tap, Rapid Trigger). W skład nowej serii wchodzi kilka wariantów: dwa przewodowe (pełny format oraz TKL) oraz jeden bezprzewodowy (tylko TKL). Te pierwsze mogą skorzystać z odłączanego przewodu USB typu C. Natomiast każda edycja zapewnia mały ekran OLED, „po którym” można się poruszać dzięki dedykowanemu pokrętłu. Zakupu możemy dokonać na oficjalnej stronie producenta.

