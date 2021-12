Test SteelSeries Apex 3 TKL - klawiatura membranowa za 250 złotych bez bloku numerycznego, ale posiadająca RGB i makro

Kiedy rzucisz spojrzeniem na SteelSeries Apex 3 TKL, mając świadomość jakie urządzenia przeważnie dostarcza producent, prawdopodobnie odpowiesz w ciemno - kolejna nieprzyzwoicie droga klawiatura mechaniczna. Zgadniesz jednak tylko częściowo. Bezsprzecznie mówimy o klawiaturze komputerowej, aczkolwiek modelu membranowym i kosztującym około 250 złotych. Jest to zatem sprzęt stosunkowo przystępny, bowiem wykorzystuje tańsze rozwiązania, ale jednocześnie utrzymuje gamingowy charakter i posiada stosowne wyposażenie. Pozostaje tylko pytanie czy powyższe połączenie zdoła usatysfakcjonować przynajmniej średnio wymagającego użytkownika?

Autor: Sebastian Oktaba

Źródła współczesnych klawiatur należy upatrywać w dwóch maszynach - dalekopisie oraz dziurkarce klawiaturowej (ang. keypunch). Nowoczesne wersje pierwszego z urządzeń były opracowywane przez amerykańskich inżynierów Charlesa i Howarda Kruma w latach 1907-1910, aczkolwiek w latach 70. XIX wieku ich protoplaści służyli do wpisywania oraz jednoczesnego nadawania danych o kursach giełdowych za pośrednictwem kabli telegraficznych. Funkcjonalność dziurkarek, wymyślonych przez Hermana Holleritha, obejmowała natomiast pisanie programów i przechowywanie danych na kartach perforowanych. ENIAC, pierwszy komputer do zastosowań ogólnych, wykorzystywał dziurkarkę jako urządzenie wejścia i wyjścia, podczas gdy BINAC używał elektromechanicznej maszyny do pisania, utrwalającej dane na taśmach magnetycznych. Do końca lat 60. właśnie takie rozwiązania wiodły prym w interakcji z komputerem, lecz interfejs wizualny, spopularyzowany przez terminal komputerowy Datapoint 3300, zmarginalizował papier jako medium przechowywania, a także wprowadzania danych. Od tego czasu klawiatura elektromechaniczna stała się najpopularniejszym sposobem na komunikację z komputerem, stanowiąc obok myszki niezbędny składnik każdego zestawu PC.

SteelSeries Apex 3 TLK jest niewielką klawiaturą bez bloku numerycznego, która bazuje na membranie, posiada podświetlenie RGB i sporo typowo gamingowych funkcji. Jednak czy będzie warta 250 złotych?

SteelSeries Apex 3 TKL jest aktualnie najtańszą klawiaturą w ofercie duńskiego producenta, aczkolwiek nie jedyną w swoim rodzaju - droższe warianty (poza modelem Apex 5) również posiadają odchudzone odpowiedniki. Urządzenie wykonano bowiem w formacie TKL (TenKeyLess) pozbawionym prawego bloku numerycznego, którego gracze przeważnie nie potrzebują. Klawiatura jest zdecydowanie lżejsza, poręczniejsza i jednocześnie zajmuje mniej miejsca na biurku lub podczas transportu. Dodatkową zaletę stanowi deklaracja odporności z poziomem ochrony IP32 (woda + pyły), co bezpośrednio wynika z membranowej konstrukcji pozbawionej łatwo dostępnych elementów ruchomych oraz elektrycznych. Względem droższych modeli zabrakło też podkładki pod nadgarstki, natomiast ograniczenia stricte techniczne będą przedmiotem dalszych testów. Wszystkie podstawowe dane produktowe, uwzględniające także droższe modele w formacie TKL, znajdziecie w poniższej tabelce:

Apex 3 TKL Apex 7 TKL Apex Pro TKL Wymiary 365 x 40 x 150 mm 355 x 40 x 140 mm 355 x 40 x 140 mm Waga 640 gram 770 gram 770 gram Przełączniki Membrana Gateron SS QX2 Red Gateron SS OmniPoint Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Tak Tak Tak Podkładka - Tak Tak Cecha szczególna IP32 Hub USB OLED, Hub USB Interfejs USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 Odświeżanie 1000 Hz 1000 Hz 1000 Hz Cena 250 zł 750 zł 950 zł

Napiszę zupełnie szczerze, że klawiatur membranowych używam sporadycznie i przywykłem myśleć, że wspomniane urządzenia zajmują wyłącznie najniższy segment. Tymczasem wielu renomowanych producentów, nawet w ostatnich miesiącach, wprowadziło do sprzedaży nowe klawiatury z przełącznikami tego rodzaju. Widocznie jest zapotrzebowanie na takie urządzenia. SteelSeries nazwał wykorzystane przełączniki Whisper-Quiet, aczkolwiek ich charakterystyka wynika bardziej z klasycznej budowy, aniżeli technologii wymyślonych specjalnie na potrzeby produktu. Oczywiście, klawiatura membranowa posiada sporo ograniczeń względem mechaników zbudowanych na dobrych switch'ach, ale przynajmniej w wykonaniu SteelSeries okazuje się odczuwalnie tańsza. Jednak z drugiej strony, znalezienie klawiatury mechanicznej za 250-300 złotych, niekoniecznie marki występującej wyłącznie na AliExpress, dzisiaj większego problemu nie stanowi. Zobaczymy co SteelSeries Apex 3 TKL będzie miało do zaoferowania...