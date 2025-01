Stany Zjednoczone wkrótce zakażą u siebie sprzedaży rosyjskiego oprogramowania antywirusowego Kaspersky

Pakiet antywirusowy Kaspersky był w przeszłości uznawany za jedno z najlepszych narzędzi do ochrony komputera przed szkodliwym oprogramowaniem. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło. Obecnie głównym problemem jest kraj pochodzenia jego twórców i potencjalne zagrożenia, które się z tym faktem wiążą. Amerykańska administracja postanowiła ostatnio wprowadzić całkowity zakaz dystrybucji tego oprogramowania na terenie USA.

Program antywirusowy Kaspersky zostanie wkrótce całkowicie wycofany z rynku amerykańskiego. Tamtejsza administracja stwierdziła, że stanowi on poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Za programem stoi rosyjska firma Kaspersky Lab. Zakaz, który wprowadziły władze Stanów Zjednoczonych ma zacząć obowiązywać 24 lipca bieżącego roku. W jego wyniku możliwość kupna pakietu antywirusowego będzie całkowicie zablokowana zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. Do tej pory ograniczenia dotyczyły tylko komputerów rządowych. Obecni posiadacze oprogramowania będą mogli go ściągać i aktualizować jeszcze przez 100 dni od momentu wprowadzenia ograniczeń. Po tym okresie przejściowym Kaspersky zniknie całkowicie z amerykańskiego rynku, a przynajmniej z jego oficjalnej części. Sprzedaż tego oprogramowania w USA po 24 lipca może wiązać się z karami finansowymi dla zaangażowanych podmiotów.

Wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa użytkowników pakietu Kaspersky pojawiały się już na długo przed inwazją Rosji na Ukrainę. Wydarzenie to jednak doprowadziło do ich pogłębienia. Istnieją obecnie poważne obawy, że rosyjskie władze mogą wykorzystywać program do nieuprawnionego pozyskiwania informacji na temat obywateli państw zachodnich, a nawet instalować za jego pomocą szkodliwe oprogramowanie. Według władz amerykańskich, istnieje także ryzyko potencjalnego blokowania przez pakiet aktualizacji bezpieczeństwa do innych programów. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że przedstawiciele firmy stojącej z pakietem zaprzeczają wszystkim oskarżeniom. Wydaje się jednak, że korzystanie z tego oprogramowania nie jest obecnie dobrym pomysłem.

Źródło: Ars Technica