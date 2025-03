Soundcore H30i - tanie nauszne słuchawki bezprzewodowe, które wytrzymają kilka dni na jednym ładowaniu

Marka Soundcore z pewnością jest już dobrze rozpoznawalna także w Polsce, ponieważ oferuje bardzo dobrej jakości sprzęty audio (takie jak słuchawki), które przy okazji są naprawdę korzystnie wycenione. Należy ona do chińskiego przedsiębiorstwa Anker, które w swojej ofercie ma także powerbanki, ładowarki czy też projektory. Nowym produktem są nauszne słuchawki bezprzewodowe Soundcore H30i, które tak jak pozostałe urządzenia firmy mogą się pochwalić niską ceną oraz całkiem przyzwoitą specyfikacją. Sprawdzą się u mniej wymagających osób.

Soundcore H30i to najnowsze nauszne słuchawki bezprzewodowe w ofercie dość znanej marki. Oprócz swojej niskiej ceny oferują nabywcom długi czas pracy, a także możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Potwierdzeniem faktu, że słuchawki od firmy Soundcore są dobrą propozycją, mogą być choćby modele Q20 oraz Q30 - oba charakteryzują się aktualnie ceną poniżej 300 zł i cieszą się bardzo dobrymi opiniami wśród użytkowników. Nowy model Soundcore H30i zbudowany jest w oparciu o 40 mm dynamiczne przetworniki, które mają zapewnić dobrą jakość dźwięku. Dodatkowo możemy skorzystać z oficjalnej aplikacji, która umożliwi nam zmianę ustawień equalizera i dostosowanie brzmienia pod osobiste preferencje. Pod względem łączności mamy do wyboru moduł Bluetooth 5.3 (za pomocą którego możemy połączyć dwa urządzenia naraz) oraz złącze AUX, które pozwoli na podłączenie sprzętów przy pomocy przewodu Audio-Jack 3,5 mm.

Soundcore H30i (A3012) Przetworniki Dynamiczny o średnicy 40 mm Łączność Bluetooth 5.3 (Multipoint), AUX Czas ładowania 5 min ładowania = 4 godziny pracy Czas pracy Do 70 godzin ANC Brak Wymiary i waga 18 x 23 x 7,6 cm / 183 g Aplikacja mobilna Soundcore Cena 39,99 euro

Sam czas pracy ma wynosić maksymalnie 70 godzin, a do tego będziemy w stanie skorzystać z szybkiego ładowania, które pozwoli po 5 minutach zyskać kolejne 4 godziny odtwarzania muzyki. Na pokładzie nie spotkamy natomiast aktywnej redukcji szumów (ANC). Konstrukcja słuchawek ma regulowany pałąk oraz zdejmowane miękkie nauszniki. Do tego możemy ją złożyć, dzięki czemu nie będzie przeszkodą w transporcie. Obecna cena w serwisie Amazon wynosi 39,99 euro (~176 zł), natomiast musimy doliczyć do niej także koszty przesyłki w wysokości 5,99 euro (~26 zł) - magazyn w Niemczech.

