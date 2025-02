Smartfony Apple iPhone w końcu zaoferują możliwość nagrywania rozmów. Niektórzy czekali na to od wielu lat

Apple słynie z innowacyjnych, nowoczesnych i praktycznych rozwiązań, ale nie zmienia to faktu, że fani systemu Android nadal będą znajdować w nim wiele braków i niedoróbek. Nietrudno jednak zauważyć, że z biegiem lat oba te systemy upodabniają się do siebie i można odnieść wrażenie, że za kilka lat zwykły konsument nie znajdzie między nimi większych różnic. Pośrednio przyczyni się do tego nadchodząca wersja iOS-a, która ma zapewnić to, z czego do tej pory dumni byli tylko użytkownicy Androida.

Omawiana funkcja stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone'ów po debiucie iOS-a 18.1, czyli zapewne w październiku tego roku.

Wybrani użytkownicy iPhone'ów 15 Pro testują już system iOS 18.1 w wersji beta 1, która przede wszystkim daje wczesny wgląd w niektóre funkcje Apple Inteligence. Nie oznacza to jednak, że oprogramowanie nie zaskakuje niczym innym. Jak się okazuje, nowy iOS niespodziewanie zaoferował możliwość nagrywania rozmów. Warto zaznaczyć, że po włączeniu funkcji system informuje obie strony o rejestrowaniu połączenia. Co więcej, po zakończeniu rozmowy cały dialog jest transkrybowany do wbudowanej aplikacji Notatki. Cała funkcja nie ma nic wspólnego Apple Intelligence i jest w stanie działać offline, ponieważ wykorzystuje procesor Neural Engine zaimplementowany w iPhonie. Jak jednak informuje źródło, Apple Intelligence przydaje się dopiero do wygenerowania podsumowania danej rozmowy.

Jak powszechnie wiadomo, od kilku lat zwykłe nagrywanie połączeń jest mocno utrudnione. Ze względu na kwestie prawne i obawy o bezpieczeństwo danych użytkowników producenci smartfonów z Androidem zwyczajnie usunęli tę opcję. Wydaje się jednak, że rozwiązanie Apple nie budzi tutaj wątpliwości ze względu na jasny komunikat dla obu rozmówców. Póki co z funkcji korzystać mogą programiści zarejestrowani w programie Apple, aczkolwiek wygląda na to, że omawiana funkcja stanie się dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone'ów po debiucie iOS-a 18.1, czyli zapewne w październiku tego roku.

