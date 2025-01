Smartfon ze wszystkimi obiektywami umieszczonymi pod ekranem? Xiaomi złożyło właśnie wniosek do urzędu patentowego

Firma Xiaomi od czasu do czasu stara się wprowadzić swoisty powiew świeżości do swoich urządzeń. W ciągu wielu lat mieliśmy już do czynienia z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Do jednego z nich można zaliczyć Xiaomi Mi Mix Alpha, który był smartfonem z okalającym go dookoła ekranem. Rozwijając tę ideę, chińskie przedsiębiorstwo złożyło wniosek do urzędu patentowego w sprawie smartfona, którego obiektywy będą schowane pod wyświetlaczem.

Zapewne spora część z nas kojarzy wspomniany smartfon Xiaomi Mi Mix Alpha. Mimo że ostatecznie nie trafił do sprzedaży z uwagi na zbyt skomplikowany masowy proces produkcyjny, to trzeba przyznać, że prezentował się wyśmienicie i był bardzo innowacyjnym urządzeniem. Jego przyszłość wcale nie musi być skreślona, ponieważ Xiaomi złożyło właśnie nowy wniosek patentowy omawianego smartfona, który swoim designem i konstrukcją w pewnym stopniu go przypomina. Koncepcja opiera się na ulokowaniu zarówno przedniego, jak i tylnych aparatów bezpośrednio pod wyświetlaczem. Takie rozwiązanie istnieje już w kilku smartfonach, w tym w obecnym Xiaomi Mi Mix 4 - zdecydowano się tu na ukrycie 20 MP jednostki pod ekranem.

Co prawda, mimo że istnieją takie smartfony na rynku, to jakość przechwytywanych ujęć nie należy do wybitnych. Natomiast technologia nie stoi w miejscu, więc z pewnością przyszła integracja "podekranowych" aparatów okaże się dużo bardziej skuteczna. Rzecz jasna omawiany patent, nawet jeśli będzie zatwierdzony, wcale nie musi trafić do produkcji. Jednak Xiaomi już do tej pory zaprezentowało kilka działających koncepcji, więc istnieje spora szansa, że w przyszłości smartfony będą prezentować się dużo lepiej niż obecnie.

