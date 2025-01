Slender: The Arrival - szykuje się powrót popularnego horroru. Wygląda na to, że pod postacią remastera

Z pewnością większość z nas kojarzy Slender Mana. Ta fikcyjna postać znana jest najbardziej z krótkich opowieści, które miały na celu przestraszenie czytelnika (tzw. creepypasty). Swego czasu stały się one tak popularne, że stworzono na ich podstawie grę wideo Slender: The Eight Pages, a następnie sequel, tytułowy Slender: The Arrival. Po ponad 10 latach od powstania twórcy znowu dają znać o jej istnieniu, umieszczając dość zagadkowe wideo i informacje na stronie WWW.

Po dekadzie od stworzenia gry Slender: The Arrival producent na nowo chce rozbudzić wyobraźnie graczy. Pojawiła się strona internetowa, na której znalazł się tajemniczy materiał wideo wraz z licznikiem czasu.

Kontynuując przez chwilę kultową już historię gry, to międzyczasie powstała jeszcze produkcja SlenderCraft będąca połączeniem Slendera oraz Minecrafta (tu z kolei podczas rozgrywki napotkamy Endermana, który nawiązuje do omawianej postaci), a także film pt. Slender Man, o którym niestety nie można powiedzieć dobrego słowa. Za pierwsze dwie bardzo dobrze oceniane części odpowiada studio Blue Isle, założone przez Alexa Tintora. Jak zauważył redaktor Ed Smith z portalu PCGamesN, w internecie pojawiła się strona internetowa, na której widnieje licznik czasu odmierzający 33 dni od dnia dzisiejszego, z kolei poniżej umieszczono materiał wideo zatytułowany He's waiting...

Samo wideo jest równie enigmatyczne, co widoczne odliczanie czasu. Możemy na nim zobaczyć postać przypominającą Golluma z serii filmowej Władca Pierścieni, której widok jest przerywany efektem "glitchy" obrazu. Niewiele więc wynika z całości. Natomiast strona SteamDB ukazująca aktualizacje statusu w dotychczasowej grze Slender: The Arrival pokazuje szereg dokonanych zmian w ostatnim czasie, co może sugerować, że producent ma zamiar odświeżyć tę wersję (remaster) lub dodać do gry jakąś zawartość. Prace nad kolejną częścią są bardzo wątpliwe, ponieważ twórcy mają prawa jedynie do obecnych dwóch odsłon. Na więcej informacji jak zawsze przyjdzie nam poczekać, jednak można śmiało powiedzieć, że Blue Isle Studio na nowo rozbudziło apetyt graczy.

