Sharkoon Shark Force 3 - debiut taniej i ergonomicznej myszy gamingowej z oparciem dla kciuka i małego palca

Sharkoon to niemiecka firma znana z produkcji osprzętu i peryferiów komputerowych, które oferują dobry stosunek ceny do oferowanych możliwości. Ich najnowszy produkt, mysz gamingowa Shark Force 3, kładzie nacisk na ergonomię, zapewniając wsparcie dla palców z obu stron, co ma zapewniać wysoki komfort użytkowania. Mysz została również wyposażona w optyczny sensor A825, dodatkowy przycisk funkcyjny oraz ślizgacze wykonane z PTFE.

Sharkoon Shark Force 3 to mysz gamingowa o wymiarach 130 mm długości, 80 mm szerokości i 41 mm wysokości. Wyposażona jest w optyczny sensor A825 o rozdzielczości do 12 800 DPI oraz częstotliwości raportowania 1000 Hz. Użytkownicy mogą przełączać czułość myszy w sześciu poziomach, zaczynając od 400 DPI wzwyż. Produkt posiada dodatkowy przycisk funkcyjny Rapid-Fire, który obsługuje się palcem wskazującym. Zastosowane przełączniki Huano wytrzymują minimum 3 miliony kliknięć. Mysz Shark Force 3 stawia na ergonomię użytkowania, zapewniając podpórki dla kciuka oraz małego i serdecznego palca, co ma zapewnić wysoki komfort.

Nowość posiada również podświetlenie RGB, które przechodzi od subtelnego paska do mocno oświetlonego perforowanego prawego panelu. Diody LED podświetlają również logo producenta. Pięć ślizgaczy myszy zostało wykonanych w 100% z PTFE. Waga produktu bez przewodu wynosi 100 gramów, a długość samego kabla USB typu A to 180 cm. Analizując dane techniczne, można stwierdzić, że produkt oferuje dobre parametry jak na swoją półkę cenową. Mysz jest już dostępna w sprzedaży w kolorze czarnym w cenie 14,99 euro, czyli około 65 zł.

