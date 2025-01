Sharkoon OfficePal M25W - mała i lekka myszka bezprzewodowa. Stworzona z myślą o pracy biurowej, ale i nie tylko

Sharkoon w ostatnim czasie zaprezentował kilka nowości, w tym ergonomiczne gamingowe myszy, słuchawki oraz budżetowe obudowy komputerowe o dużych możliwościach. Teraz przyszła pora na odświeżenie oferty producenta w zakresie myszek biurowych, które mają zapewnić dobry chwyt oraz przyzwoitą długość pracy na baterii w przystępnej cenie. Choć nowy model OfficePal M25W jest przeznaczony głównie do pracy biurowej, to odnajdzie się również w gamingu.

Sharkoon zaprezentował nowe bezprzewodowe myszki biurowe, które zapewniają przyzwoitą długość pracy na baterii, oparcie dla kciuka i małego palca. Producent oddaje nam również możliwość podłączenia kabla USB-C.

Niedawno Sharkoon prezentował nowe myszki gamingowe, a teraz przyszedł czas na nowe modele biurowe. OfficePal M25W cechuje się długością 106 mm, szerokością 73 mm, wysokością 37 mm oraz wagą 67 gramów (bez nadajnika bezprzewodowego). Spód myszy został wyposażony w dwa duże ślizgacze wykonane z PTFE, co ma zapewnić płynne ruchy. Optyczny sensor myszy to PixArt PAW3104, który umożliwia regulację czułości od 400 DPI do 4000 DPI, maksymalną akcelerację do 15 g oraz odpytywanie na poziomie 1000 Hz. Użytkownik ma do dyspozycji 6 przycisków wykorzystujących przełączniki Huano, które wytrzymują do 30 milionów kliknięć.

OfficePal M25W posiada wyprofilowane miejsce dla kciuka oraz oparcie dla serdecznego i małego palca. Rolka myszy jest wyposażona w subtelne podświetlenie LED RGB. Wbudowany akumulator o pojemności 500 mAh zapewnia do 50 godzin ciągłej pracy. Urządzenie można również podłączyć do komputera za pomocą kabla USB typu C oraz dodatkowego adaptera USB typu C do USB typu A. Opleciony przewód ma długość 180 mm. Model OfficePal M25W jest dostępny w kolorze czarnym i białym, w sugerowanej cenie 24,90 euro, czyli około 107 zł.

