Satelity Starlink nad polskim niebem. Kiedy i jak je obserwować?

Od kilku dni, w godzinach wieczornych, o ile tylko pozwalają warunki pogodowe, można podziwiać ciekawe widowisko. Mowa o przelatującej grupie aż 33 satelitów Starlink. W sieci pojawiło się już kilka nagrań, także w przyspieszonym trybie Timelapse, jednak obserwacja tego wydarzenia na własne oczy to zdecydowanie ciekawsze doznanie, o ile oczywiście w czasach #zostańwdomu dysponujecie balkonem czy oknem skierowanym we właściwym kierunku. Poniżej zamieszczamy kolejne daty i godziny przelotu satelitów. Z każdym dniem szanse obserwacji maleją lecz jeszcze przez kilka dni powinniśmy mieć dobre warunki na wspomniane widowisko. Ostatecznie system Starlink bazować ma na dwóch konstelacjach zbudowanych z niemal dwunastu tysięcy satelitów, wyniesionych na orbitę okołoziemską.

Powoli realizuje się przedsięwzięcie spółki SpaceX polegające na połączeniu z Internetem wszystkich ludzi na całym świecie. W ostatnich dniach nad Polską można obserwować przelot grupy wspomnianych satelitów.

Starlink to system stworzony przez firmę SpaceX, który ma docelowo zapewnić dostęp do Internetu na Ziemi (a później także i poza nią), ze szczególnym uwzględnieniem terenów, gdzie dziś o dobre połączenie wciąż jest trudno. Jak działać będzie sieć Starlink? 12 tysięcy finalnych satelitów umieszczonych będzie na niskiej orbicie okołoziemskiej. Daje to kilka korzyści w porównaniu z tradycyjnymi satelitami komunikacyjnymi. Z jednej strony mogą być chociażby znacznie mniejsze i tańsze, a z drugiej oferowane przez nie prędkości będą znacznie szybsze przy dość niskim opóźnieniu.

Na tę chwilę Starlink wystrzelił już 362 satelity, począwszy od 22 lutego 2019, kiedy to na orbitę wyniesiono dwie satelity próbne. Niewielką część z nich, czyli grupę, która powoli dociera do swoich wyznaczonych miejsc na orbicie, jesteśmy w stanie właśnie obserwować. Poniżej zamieszczamy kolejne daty, godziny oraz kierunki z jakich wypatrywać satelitów Starlink:

Data i czas możliwej obserwacji przelotu satelitów Starlink nad Polską (Warszawa):

3 kwietnia 2020, 19:56 godz., zachód 267°, wschód 82°, Czas widoczności 6 minut - Starlink-4

3 kwietnia 2020, 21:32 godz., zachód 282°, zachód 273°, Czas widoczności 6 minut - Starlink-4

4 kwietnia 2020, 5:14 godz, zachód 247°, wschód 86°, Czas widoczności 5 minut - Starlink-5, 6

4 kwietnia 2020, 20:32 godz, zachód 279°, wschód 92°, Czas widoczności 6 minut - Starlink-4

Dokładne momenty przelotu "flotylli" satelitów, dostosowane do Waszego położenia geograficznego możecie znaleźć na stronie FindStarlink, zaś od siebie polecam zainstalowanie aplikacji mobilnej Heavens-Above (Android).



Przelot w przyspieszonym tempie.

Źródło: YouTube, FindStarlink