Samsung Galaxy Fold4 na pierwszych renderach. Koreańczycy po raz kolejny posłużyli się funkcją Copy-Paste

Choć marka Samsung wraz ze swoim pierwszym składanym smartfonem miała nieco pod górkę, to w momencie gdy dopracowano już technologię zawiasów oraz składanego ekranu, koreańskie składańce wyrastają jak grzyby po deszczu. Kilka generacji ma za sobą nie tylko model Fold, ale także Flip. Dzisiejszy news będzie dotyczył jednak nadchodzącego modelu Fold4, jako że do sieci trafiły właśnie pierwsze jego rendery (nieoficjalne, ale zawsze). Co z nich wynika? Chociażby to, że Samsung najwyraźniej bardzo lubi się z funkcją Kopiuj-Wklej. Galaxy Fold4 ma być mianowicie urządzeniem szalenie podobnym do Folda3.

Do sieci trafiły właśnie pierwsze rendery smartfona Samsung Galaxy Fold4. Wskazują na bardzo nieznaczne zmiany względem poprzednika, ale kto wie - być może diabeł będzie tkwił w szczegółach? Z ostatecznym werdyktem wstrzymajmy się więc do premiery i testów.

Topowym przykładem samsungowego zamiłowania do wypuszczania smartfonowych klonów jest model Samsung Galaxy S21 FE. Różnice względem modelu S20 FE są tu tak niewielkie, że szkoda strzępić języka (ale jeśli bardzo chcecie, to proszę bardzo - klik). Teraz, gdy znany insider nickiem Ice Universe opublikował pierwsze rendery Folda4, wydaje się, że tradycja wypuszczania kolejnych klonów ma się dobrze. Ice Universe z pewnością także to zauważył, gdyż rendery Folda4 zestawił z renderami Folda3:

Zestawienia te z całą pewnością nadały by się do zabaw w stylu "znajdź trzy różnice". Jedną z najważniejszych (prócz wyglądu sekcji z aparatami) są proporcje ekranu - rozłożony Fold4 będzie mianowicie nieco bardziej kwadratowy niż Fold3. Niestety większe zmiany nie będą dotyczyły także baterii – ponownie otrzymamy bowiem ogniwo o pojemności 4400 mAh z ładowaniem 25 W. Żeby jednak nie być aż tak cynicznym, warto nadmienić, że (zgodnie z najnowszymi przeciekami), konkretnie zmienią się nam parametry fotograficzne, gdyż Fold4 ma otrzymać zestaw złożony z aparatów o rozdzielczościach 108 + 12 + 10 MP.

Źródło: Ice Universe