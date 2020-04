Samsung Galaxy A71 5G i Galaxy A51 5G - średniaki z modemem 5G

Samsung rozszerza swoje portfolio produktowe o nowe średniaki z serii Galaxy A. To, co wyróżnia modele Galaxy A71 5G oraz Galaxy A51 5G, to zgodność ze standardem 5G. Oznacza to, że wspomniana technologia przestaje być domeną flagowych smartfonów i powoli zaczyna pojawiać się w urządzeniach ze średniej półki cenowej. Oczywiście modemy 5G nie są jedynymi zaletami rzeczonych telefonów. Producent zadbał o atrakcyjną stylistykę, interesujące moduły fotograficzne oraz ekrany Super AMOLED Infinity-O. Najważniejsze jest jednak to, że modele trafią do polskiej sieci sprzedaży. Na dostępność musimy jednak poczekać do trzeciego kwartału bieżącego roku.

Pierwszym z nowo zaprezentowanych smartfonów jest Samsung Galaxy A51 5G, czyli model niższy. Producent umieścił w nim 6,5-calowy ekran Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości 2400 x 1080 pix. W ramach wcięcia ekranowego w konstrukcji znajdziemy aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.2. Bezpośrednio pod wyświetlacz trafił także czytnik linii papilarnych. Aparat główny to prostokątny moduł składający się z czterech jednostek — głównej 48 Mpix ze światłem f/2.0 oraz pomocniczych, szerokokątnej 12 Mpix (f/2.2), 5 Mpix czujnika głębi (f/2.4) oraz 5 Mpix kamery makro ze światłem f/2.4. W konstrukcji o wymiarach 159 x 74 x 8,6 mm zamknięto ośmiordzeniowy układ składający się z dwóch rdzeni taktowanych zegarem 2,2 GHz oraz sześciu rdzeni pracujących w częstotliwości 1,8 GHz. Prawdopodobnie będzie to autorska jednostka Samsunga, czyli Exynos.

Obok procesora znajdziemy 6 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane. Tą ostatnią można rozszerzyć przy pomocy kart microSD aż do 1 TB. Akumulator o pojemności 4500 mAh naładujemy przy pomocy technologii szybkiego ładowania o mocy 15 W. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych Prism Cube Black, Prism Cube White oraz Prism Cube Pink. Model Galaxy A71 5G nie odbiega znacząco od modelu A51 GB. Są jednak pewne różnice. Przede wszystkim znajdziemy tutaj większy, bo aż 6,7-calowy ekran. W tylnym aparacie zamiast jednostki głównej o rozdzielczości 48 Mpix użyto kamery z matrycą o rozdzielczości 64 Mpix i obiektywu o świetle f/1.8. Mamy tu również nieco wyższe wymiary (163 x 76 x 8,1 mm) oraz 8 GB pamięci RAM. Smartfon naładujemy mocą 25 W. W USA ceny smartfonów zaczynają się od 499,99 dolarów za Galaxy A51 5G oraz 599,99 dolarów za Galaxy A71 5G.

Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A71 5G Wyświetlacz 6,5-cala, 2400 x 1080 pikseli 6,7-cala, 2400 x 1080 pikseli Procesor Ośmiordzeniowy. 2x ARM Cortex-A77 + 6x ARM Cortex-A55 Ośmiordzeniowy. 2x ARM Cortex-A77 + 6x ARM Cortex-A55 Pamięć na dane 128 GB 128 GB Pamięć RAM 6 GB 8 GB Bateria 4500 mAh 15 W 4500 mAh 25 W Aparat główny 48 Mpix f/2.0, ultraszeroki kąt12 Mpix f/2.2, czujnik głębi 5 Mpix f/2.2, makro 5 Mpix f/2.4 64 Mpix f/1.8, ultraszeroki kąt12 Mpix f/2.2, czujnik głębi 5 Mpix f/2.2, makro 5 Mpix f/2.4 Aparat przedni 32 Mpix, f/2.2 32 Mpix, f/2.2 System operacyjny Android 10 Android 10 Wymiary 159 x 74 x 8,6 mm 163 x 76 x 8,1 mm Waga 187 g 185 g Kolory Prism Cube Black, Prism Cube Silver, Prism Cube Blue Prism Cube Black, Prism Cube Silver, Prism Cube Blue Inne Bluetooth, USB-C Bluetooth, USB-C Cena od 599,99 dol. od 499,99 dol.

Źródło: Samsung