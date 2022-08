Samsung Galaxy A23 5G - premiera smartfona, który dla wielu osób będzie lepszą opcją od modeli Galaxy A33 i Galaxy A53

Smartfony Samsunga z serii Galaxy A już od kilku lat stanowią dobrą i pewną propozycję w średniej czy nawet niższej półce cenowej. Utarło się jednak przekonanie, że są one godne polecenia, dopóki na pokładzie nie ma autorskiego chipu Exynos. Jeśli więc mamy trzymać się tego kryterium, najnowsza propozycja koreańskiego giganta z miejsca może stać się hitową opcją. Debiutuje właśnie Samsung Galaxy A23 5G z popularnym procesorem Qualcomma.

Samsung Galaxy A23 5G otrzymał układ Qualcomm Snapdragon 695, który wyróżnia się względnie wysoką wydajnością i niezłą energooszczędnością - dla wielu osób zrażonych do Exynosa z droższych modeli może być to wystarczająca zachęta.

Samsung Galaxy A23 5G to smartfon z 6,6-calowym ekranem IPS o rozdzielczości Full HD+, który cechuje się odświeżaniem na poziomie 90 Hz. Procesor to Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) wspierający sieć 5G. Trzeba przyznać, że to świetny wybór w tym segmencie. Chip wyróżnia się względnie wysoką wydajnością i niezłą energooszczędnością - dla wielu osób zrażonych do Exynosa z droższych modeli może być to wystarczająca zachęta. Układ będzie współpracował z 4 / 6 / 8 GB RAM i 64 / 128 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej za pomocą karty microSD (maksymalna pojemność do 1 TB).

Samsung Galaxy A23 5G SoC Qualcomm Snapdragon 695 RAM 4 / 6 / 8 GB Pamięć wewnętrzna 64 / 128 GB Ekran 6,6 cala, IPS, FHD+ (90 Hz) Aparat przedni 8 MP f/2.2 Aparat główny 50 MP główny f/2.2 OIS + 5 ultraszerokątny f/2.2 + 2 MP makro + 2 MP czujnik głębi Bateria 5000 mAh (ładowanie 25 W) System Android 12 z OneUI 4.1 Inne slot na microSD (do 1 TB), NFC, mini-jack 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.1, czytnik linii papilarnych Wersje kolorystyczne pomarańczowy, błękitny, biały i czarny

Zdjęcia zrobimy za pomocą poczwórnego aparat głównego w konfiguracji 50 MP (OIS) + 5 MP (ultraszerokokątny) + 2 MP (makro) + 2 MP (czujnik głębi), a do selfie i wideorozmów posłuży przednia kamerka 8 MP umieszczona w klasycznej "łezce". Resztę specyfikacji uzupełnia bateria 5000 W (zapewne z ładowaniem 25 W), system Android 12 z OneUI 4.1, obsługa standardów Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.1, a także m.in. czytnik linii papilarnych, NFC czy złącze mini-jack. Samsung nie zdradził jeszcze ceny smartfona, jednak spekuluje się, że może on kosztować 300 euro, co może przełożyć się na ok. 1400 zł.

Źródło: Samsung, GSMarena