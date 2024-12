Ruszają mocne promocje w sklepach x-kom. Tańsze karty graficzne GeForce RTX 4000, dyski SSD, pamięci RAM, zasilacze i peryferia

Jeśli szukasz nowego smartfona, tabletu, smartwatcha lub innego przydatnego urządzenia, sprawdź wyprzedaż w x-komie z mnóstwem produktów w niższych cenach. Trwa także Memory Week z rabatami do 50% na dyski i pamięci RAM. Możesz również kupić karty graficzne i telewizory w promocyjnych cenach. Co jeszcze czeka na Ciebie w sklepie x-kom? Przeczytaj, by się o tym przekonać. Zaufaj ekspertom z x-komu i wybierz najlepsze produkty, idealne dla studenckiego budżetu.

Sprawdź promocję na urządzenia do nauki, pracy i użytku domowego w rewelacyjnych cenach. Teraz taniej kupisz zarówno laptopy, jak i karty graficzne, zasilacze, dyski SSD oraz pamięci RAM.

W naszej promocji znajdziesz szeroki wybór sprzętów, które ułatwią Ci naukę, pracę, a także umilą czas wolny. Od smartfonów i tabletów, po akcesoria do pracy i rozrywki oraz urządzenia smart home – wszystko to dostępne w atrakcyjnych cenach. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnych narzędzi do nauki, sprzętu do pracy zdalnej, czy technologii, która ułatwi codzienne życie, mamy to, czego potrzebujesz. Nie zwlekaj – skorzystaj z okazji na tańsze zakupy i zaopatrz się w niezbędny sprzęt w promocyjnych cenach. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 29.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 409 → 329 złotych

Przecena: 4299 → 3999 złotych

Przecena: 219 → 189 złotych

Przecena: 549 → 249 złotych

Kup kartę RTX z serii 40 i zyskaj montaż gratis

W x-komie trwa GeForce Week. Dlatego to idealna okazja, by wznieść swoje gamingowe wrażenia na wyższy poziom. Kup kartę graficzną z serii RTX 40 i odbierz montaż gratis. Karty te gwarantują niesamowitą grafikę dzięki ray tracingowi i technologii DLSS 3.0. Zainwestuj w nową jakość gamingu i ciesz się darmowym montażem – to doskonały moment na modernizację Twojego sprzętu. Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją, aktywować kod rabatowy: rtx-week i dokończyć składanie zamówienia. Promocja trwa do 24.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 2699 → 2459 złotych

Przecena: 1369 → 1179 złotych

Przecena: 3799 → 3489 złotych

Przecena: 4899 → 4549 złotych

Złap rabaty do 50% w Memory Week

Teraz w sklepie x-kom jest idealny moment, aby zwiększyć pojemność i wydajność swojego sprzętu. W ofercie znajdziesz dyski SSD, karty pamięci oraz pamięci RAM w supercenach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz więcej miejsca na pliki, czy chcesz poprawić wydajność swojego urządzenia, teraz masz szansę zrobić to znacznie taniej. Nie przegap – Memory Week. To czas na ulepszenia, które odmienią Twoje codzienne korzystanie z technologii. Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją, aktywować kod rabatowy: memory i dokończyć składanie zamówienia. Promocja trwa do 25.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 319 → 279 złotych

Przecena: 259 → 229 złotych

Przecena: 389 → 339 złotych

Przecena: 195 → 155 złotych

Zadowolisz swoje zmysły i portfel – telewizory z cashbackiem do 2000 zł

W sklepie x-kom czekają na Ciebie najnowsze modele telewizorów od renomowanych marek, gotowe do natychmiastowej wysyłki. Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego ekranu do sypialni, czy ogromnego wyświetlacza do salonu, znajdziesz tu telewizory o przekątnej od 24" do imponujących 120". Co więcej, wszystkie modele poniżej 98" dostarczamy zupełnie za darmo. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas, możesz skorzystać z dodatkowych usług, takich jak wniesienie sprzętu, profesjonalny montaż czy instalacja kanałów, aby Twój nowy telewizor był od razu gotowy do użytku. Aby skorzystać z oferty kup telewizor w promocji, w koszyku zaznacz opcję faktury. Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 14 dni od zakupu. W ciągu 7 dni otrzymasz mejl z fakturą korygującą. Do 7 dni potwierdź, że faktura do Ciebie dotarła. Cashback otrzymasz przelewem w ciągu 7 dni.

Kup zestaw fotel SMX i biurko Silver Monkey i zapłać 40% mniej za biurko

Postaw na wygodę i styl w swoim gamingowym królestwie. Teraz możesz kupić meble gamingowe Silver Monkey i SMX w wyjątkowych zestawach, płacąc mniej. Zyskaj idealne połączenie komfortu i ergonomii, które przeniosą Twoje rozgrywki na wyższy poziom. Co więcej, w tej promocji otrzymujesz darmową dostawę, a zakup możesz rozłożyć na wygodne raty 0%. Wybierz fotele i biurka zaprojektowane z myślą o graczach, które zapewnią wygodę podczas długich sesji gamingowych. Nie przegap tej okazji – komfort, funkcjonalność i oszczędności czekają na Ciebie w x-komie. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 30.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Kupując chłodzenie i obudowę SMX w zestawie, zyskasz 20% rabatu na całe zamówienie

Okazje chodzą parami. Teraz masz szansę skorzystać z wyjątkowej promocji w x-komie – kup obudowę i chłodzenie Silver Monkey X i zgarnij 20% rabatu na cały zestaw. To idealna okazja, aby zmodernizować swój komputer, zapewniając mu lepsze chłodzenie i nowoczesny design, a przy tym zaoszczędzić. Obudowy Silver Monkey X to nie tylko świetny wygląd, ale także doskonała wentylacja i przestronność, które ułatwiają montaż oraz rozbudowę zestawu. Chłodzenie Silver Monkey X gwarantuje wydajność i cichą pracę. Zainwestuj w sprzęt, który poprawi nie tylko funkcjonalność, ale i wygląd Twojego komputera – wszystko to w niższej cenie. Skorzystaj z okazji, gdzie jakość i oszczędność idą w parze. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrane produkty objęte promocją i dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku. Akcja trwa do 30.09.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów.

Podaruj bliskiej osobie kartę podarunkową x-kom

Jeśli brakuje Ci pomysłu na prezent, to idealne rozwiązanie. Dzięki karcie podarunkowej x-kom nie musisz martwić się o wybór – obdarowana osoba sama zdecyduje, co najbardziej jej odpowiada. Proste i sprytne, prawda? Kartę możesz zasilić dowolną kwotą od 25 do 5 000 zł, a jej ważność wynosi aż 3 lata. Co więcej, można z niej korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania środków. W ciągu 15 minut otrzymasz ją na maila w formacie PDF, gotową do wydrukowania i dołączenia do kartki z życzeniami. Spraw bliskiej osobie wyjątkowy prezent – wybierz kartę podarunkową x-kom.

