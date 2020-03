Sony PlayStation 5 - data premiery konsoli nie jest zagrożona

W tym roku czeka nas wiele wspaniałych premier w świecie nowych technologii. Niebawem na rynku pojawią się intelowskie procesory Comet Lake, w dalszej części roku spodziewamy się nowych kart graficznych od NVIDII oraz AMD, po drodze mamy jeszcze kolejną generację iPhone'ów, a na końcu czeka na nas premiera świeżych konsol do gier. Dla wszystkich graczy na świecie chyba najważniejszym wydarzeniem jest premiera tych ostatnich urządzeniach. O ile jednak wiemy już, czego mamy się spodziewać po sprzęcie Microsoftu, tak o PlayStation 5 nadal nie wiemy wszystkiego. Co gorsza, w ostatnich dniach pojawiły się plotki, jakoby premiera tej konsoli miała zostać przełożona. To byłby cios dla fanów Sony...

Pandemia koronawirusa robi swoje i nic dziwnego, że pojawiają się tego typu wieści odnośnie różnych produktów. Na szczęście jednak wielu producentów oficjalnie dementuje takie wiadomości i nie inaczej jest z Sony. Rzecznik poinformował właśnie, że obecna sytuacja na świecie nie będzie miała wpływu na premierę PlayStation 5 - według planów powinna ona pojawić się na rynku pod koniec bieżącego roku. Co więcej, również prace nad grami przeznaczonymi na konsole Sony obecnej generacji nie zostały zakłócone. Przypomnijmy, że w drodze na PS4 są takie tytuły, jak Ghost of Tsushima czy The Last of Us: Part II.

Sony talked to Mochi/Bloomberg (paid subscription) and gave an update on COVID19 and if it will affect the PlayStation business in 2020:



-Virus will not have a notable impact on PS5 2020 launch.

-No issues currently in causing any game delays.



See here: https://t.co/pPEkWTD5Mu pic.twitter.com/sMA71EI2lv