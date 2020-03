Netflix: filmowe i serialowe premiery na 2 - 8 marca 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Od tego momentu zmieniam też nieco sposób prezentowania nowości, jak zawsze ograniczając się do opisu kilku ciekawszych, a jednak dodając na końcu listy kolejną, tym razem skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Podwójne morderstwo: Cisza białego miasta

Opis: Detektyw wraca do miasta Vitoria-Gasteiz, aby rozwiązać sprawę zabójstw do złudzenia przypominających zbrodnie seryjnego mordercy, który ma właśnie wyjść na wolność.

Występują: Belén Rueda, Javier Rey, Aura Garrido

Światowa data premiery: 30 sierpnia 2019

W Netflix od: 6 marca 2020

Tytuł oryginalny: El silencio de la ciudad blanca

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 5,1

Ocena na portalu Filmweb: 7,0

Strona produkcji: klik

Śledztwo Spencera

Opis: Spenser, były gliniarz, który właśnie wyszedł z więzienia, łączy siły z ambitnym bokserem, by ujawnić spisek powiązany ze śmiercią dwóch bostońskich policjantów.

Występują: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin

Światowa data premiery: 6 marca 2020

W Netflix od: 6 marca 2020

Tytuł oryginalny: Spenser Confidential

Gatunek: Kryminał

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: klik

Castelvania: sezon 3

Opis: Łowca wampirów staje do walki, by ocalić miasto oblężone przez piekielną armię, którą dowodzi Drakula we własnej osobie. Na podstawie kultowej serii gier wideo.

Występują: Richard Armitage, James Callis, Graham McTavish

Światowa data premiery: 5 marca 2020

W Netflix od: 5 marca 2020

Tytuł oryginalny: Castelvania

Gatunek: Animacja, Fantasy, Przygodowy

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 8,1

Ocena na portalu Filmweb: 7,5

Strona produkcji: klik

The Protector: sezon 3

Opis: Młody człowiek mieszkający we współczesnym Stambule odkrywa swoje powiązania ze starożytnym zakonem i podejmuje się misji uratowania miasta przed nieśmiertelnym wrogiem.

Występują: Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü

Światowa data premiery: 6 marca 2020

W Netflix od: 6 marca 2020

Tytuł oryginalny: Hakan: Muhafiz

Gatunek: Fantasy, Akcja

Kraj produkcji: Turcja

Ocena na portalu IMDb: 7,0

Ocena na portalu Filmweb: 6,4

Strona produkcji: klik

Superfly

Opis: Remake filmu z 1972 r. Handlarz narkotyków myśli o emeryturze. Najpierw jednak musi wyrównać pojedynki z konkurencją.

Występują: Trevor Jackson, Jason Mitchell, Lex Scott Davis

Światowa data premiery: 13 czerwca 2018

W Netflix od: 2 marca 2020

Tytuł oryginalny: Superfly

Gatunek: Kryminał, Thriller, Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 5,1

Ocena na portalu Filmweb: 5,4

Strona produkcji: klik

Guilty

Opis: Gdy atrakcyjny student zostaje oskarżony o gwałt przez mniej atrakcyjną studentkę, jego dziewczyna poszukuje prawdy pośród różnych wersji wydarzeń.

Występują: Kiara Advani, Ashrut Jain

Światowa data premiery: 6 marca 2020

W Netflix od: 6 marca 2020

Tytuł oryginalny: Guilty

Gatunek: Thriller

Kraj produkcji: Indie

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Ocena na portalu Filmweb: Jeszcze brak

Strona produkcji: Brak

Źródło: Netflix