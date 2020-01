Dzięki trybowi Windows nowy Xbox obsłuży Steam i Epic Store?

Do pewnego momentu Xbox Game Pass miał zasadność jedynie na konsoli Microsoftu. Owszem, aplikacja była dostępna również na Windows 10, ale nie oferowała przesadnie bogatej biblioteki na PC. Powoli się to jednak zmienia, a pecetowa biblioteka rośnie. Ostatnio wpadł do niej chociażby nasz rodzimy Frostpunk. Znając zapędy streamingowe Microsoftu i dążenie do ujednolicenia gamingu na wszystkich platformach, dlaczego by nie pozwolić najnowszej konsoli firmy, na funkcje znane z Windowsa? Okazuje się, że tak właśnie może się stać. Najnowsze plotki sugerują, że Xbox Series X otrzyma tryb Windows, który uruchomi pecetowe aplikacje. Czyżby własnie pojawiła się szansa na Steam i Epic Store na konsoli?

Plotka pojawiła się jako pierwsza w hiszpańskim serwisie Generacion Xbox i zaczyna coraz szybciej obiegać branżowe strony z całego świata. Według niej najnowszy model konsoli Microsoftu ma udostępniać tryb Windows. Tryb ów nie pozwoli jednak na uruchamianie dowolnych programów znanych z pecetów, jednak można się spodziewać, że odnajdziemy w nim inne produkty Microsoftu jak np. pakiet Office. Taka informacja nie mogła skończyć inaczej: do pierwotnej plotki zaczęto "doklejać" kolejne domysły.

Mowa mianowicie o wsparciu dla sklepów Steam czy Epic Store. Taki obrót spraw sprawiłby, że na konsoli Microsoftu moglibyśmy zagrać w nieosiągalne dotąd na Xboksie gry jak np. Detroit: Become Human. Niestety radzę nie ufać przesadnie powyższym doniesieniom. Jeśli plotka miałaby okazać się prawdą i konsola przejęłaby zasadniczo zadania wydajnego peceta, jej cena raczej na pewno nie mogłaby konkurować z ceną PlayStation 5. Poza tym już teraz oczekuje się, że Xbox Series X pojawi się w sklepach wyceniony na około 500 dolarów.

