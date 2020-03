Call of Duty: Modern Warfare 2 otrzyma lada moment remaster

O Call of Duty w ostatnich miesiącach jest bardzo głośno - kilka miesięcy temu zadebiutowała gra Call of Duty: Modern Warfare będąca nową wersją popularnej podserii gier z szyldem Call of Duty. Niedawno z kolei zadebiutował Warzone, czyli tryb battle royale, wydane w formie osobnej gry i co najważniejsze darmowej. Za kilka miesięcy zadebiutuje z kolei kolejna odsłona głównej sagi, o której się mówi że będzie nową wersją pierwotnego Black Ops ze znanymi fanom tej podserii bohaterami. W międzyczasie jednak zadebiutuje jeszcze jedna gra, a właściwie remaster, o którym mówi się już od dobrego roku. Według najnowszych informacji, już jutro w cyfrowej dystrybucji pojawi się Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Według najnowszego przecieku z sieci, już jutro do cyfrowej dystrybucji trafi remaster kampanii singleplayer gry Call of Duty: Modern Warfare 2.

Call of Duty: Modern Warfare 2 do dzisiaj uznawane jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych części popularnej sagi FPS-ów. Otrzymała ona niezwykle wręcz dynamiczną (choć krytykowaną za zbyt duże dziury fabularne) kampanię singleplayer, w której przyszło nam się zmierzyć z terrorystą Makarovem. Kontrowersyjność gry wzięła się głównie ze względu na jedną z misji, toczącą się na rosyjskim lotnisku gdzie mogliśmy pomóc w mordowaniu niewinnych cywili. Już od dłuższego czasu (przynajmniej od roku) mówiło się o możliwej premierze remastera, tym bardziej że takowy dostał również pierwowzór i który przyjęto z dość dużym entuzjazmem (choć nie zabrakło dużych cięć w trybie multiplayer).

W sieci przedwcześnie pojawił się trailer zremasterowanej kampanii singleplayer do gry Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, w którym możemy zobaczyć jak tytuł prezentuje się w odświeżonej wersji. Materiał wideo oraz sam tytuł, który pojawił się kilka dni temu potwierdzają, iż tym razem otrzymamy wyłącznie kampanię singleplayer bez osobnego modułu multi. W filmiku nie pokazano także (nie)sławnej misji na moskiewskim lotnisku, jednak nie wiemy wciąż czy owa misja pojawi się w odświeżonej kampanii gry. Gra na moment pojawiła się również w niemieckiej wersji PlayStation Store, z której można było się dowiedzieć, iż premiera zaplanowana została na 31 marca, a więc już jutro w cenie 25 euro. Prawdopodobnie w tym samym czasie tytuł wyjdzie także na Xboxa One oraz PC.

