Roblox wprowadza regionalne ceny w grach, dzięki czemu twórcy mogą zarabiać więcej, a gracze zapłacą mniej​

Platformy cyfrowe stale poszukują sposobów, by lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników z różnych części świata. W odpowiedzi na zróżnicowane realia ekonomiczne coraz częściej wdrażane są mechanizmy pozwalające na elastyczne podejście do cen. Jednym z przykładów jest nowa funkcja na popularnej platformie gamingowej, która może zmienić sposób, w jaki użytkownicy na całym świecie kupują cyfrowe przedmioty i korzystają z płatnych usług w grach.

Regionalne ceny pozwalają twórcom lepiej dostosować się do lokalnych rynków, zwiększając jednocześnie swoje przychody – Enrico D’Angelo, Roblox.​

Platforma Roblox ogłosiła wprowadzenie regionalnego systemu cenowego dla przedmiotów w grach. Oznacza to, że twórcy mogą dostosowywać ceny wirtualnych produktów do lokalnych realiów gospodarczych. Funkcja obejmuje takie elementy jak przepustki, ulepszenia czy przedmioty kosmetyczne i ma na celu zwiększenie dostępności ofert dla graczy z różnych krajów. System regionalizacji ma działać dynamicznie. Ceny bazowe ustala twórca, a Roblox umożliwia ich automatyczne przeliczenie na podstawie lokalnych wskaźników ekonomicznych. Przykładowo, użytkownik z Indii zobaczy inną cenę za ten sam produkt niż gracz z Niemiec. To nie tylko zwiększa szansę na zakup, ale także eliminuje barierę ekonomiczną, z jaką dotąd mierzyli się gracze w mniej zamożnych regionach. Według przedstawicieli Roblox, nowy system ma pomóc twórcom skalować ich biznesy na rynkach globalnych, a także lepiej dostosować ofertę do realnych możliwości użytkowników.

Nowy mechanizm wprowadzany jest stopniowo i obejmuje również zestaw narzędzi analitycznych do optymalizacji cen. Twórcy mogą korzystać z danych dotyczących konwersji, lokalizacji użytkowników, a także zachowań zakupowych, aby dopasowywać poziomy cenowe do efektywności sprzedaży. Co istotne, Roblox zadbał też o zabezpieczenia przed nadużyciami. Osoby korzystające z VPN w celu uzyskania niższych cen mogą zostać automatycznie przypisane do domyślnej stawki, czyli najwyższej. Firma deklaruje, że system bazuje na wielu sygnałach lokalizacyjnych, aby ograniczyć ryzyko obchodzenia zasad. Regionalizacja cen to trend widoczny w wielu usługach cyfrowych. Wcześniej podobne mechanizmy wdrożyły m.in. Steam, Netflix czy Spotify. Wprowadzenie takiego rozwiązania w Roblox może zmienić sposób, w jaki gracze na całym świecie podchodzą do mikropłatności, a także zrewolucjonizować zarabianie na treściach wirtualnych. W efekcie twórcy, jak również i użytkownicy mogą zyskać więcej. Jedni wyższe przychody, drudzy bardziej przystępne ceny.

