Rewolucja w mobilnej fotografii od Xiaomi. Odłączany obiektyw do smartfona, który korzysta z optycznej komunikacji

Targi MWC (Mobile World Congress) zgodnie ze swoim nazewnictwem skupiają się na nowościach z branży urządzeń mobilnych. Tegoroczna odsłona przyniosła za sobą pokaz wielu nowości, z których niezwykle ciekawie zapowiada się koncept od firmy Xiaomi. Ma on otworzyć smartfonom zupełnie nowe możliwości fotograficzne. Wszystko dzięki specjalnemu systemowi, na który składa się odłączany obiektyw ze zintegrowanym sensorem. Rozwiązanie wydaje się bardzo praktyczne.

W aspekcie mobilnej fotografii leży pewna granica, którą ciężko przekroczyć - jest nią fizyczna wielkość sensora. Xiaomi podeszło do tego tematu inaczej i właśnie pokazało efekty swojej pracy - modularny system fotograficzny.

Nowe rozwiązanie nosi nazwę Xiaomi Modular Optical System. Składa się na nie obiektyw (35 mm, f/1.4), który można podłączyć do smartfona w razie potrzeby. Tak naprawdę wystarczy go umieścić w odpowiednim miejscu, gdyż cały mechanizm działania jest magnetyczny. Z obiektywem został zintegrowany sensor Light Fusion M4/3 (100 MP), z kolei całość komunikuje się ze smartfonem przez technologię Xiaomi LaserLink Communication (komunikacja optyczna). Dzięki niej nie trzeba się martwić o transfer danych do urządzenia. Trzeba przyznać, że całość nie tylko prezentuje się bardzo dobrze, ale i ma szansę zrewolucjonizować mobilną fotografię.

W razie potrzeby będziemy mogli po prostu odłączyć obiektyw i korzystać ze smukłego smartfona. Wzniesienie fotografii mobilnej na nowy poziom nie jest możliwe w inny sposób jak tylko poprzez większy rozmiar sensora. Producenci starają się oczywiście jakoś obejść to ograniczenie od strony oprogramowania, jednak efekty i tak nie mogą przekroczyć pewnej granicy. Oczywiście mowa tutaj o koncepcie, natomiast całkowicie funkcjonalnym, co zresztą możemy zobaczyć na ostatnim wideo w tym materiale. Nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle nowość trafi ostatecznie na rynek konsumencki.

Źródło: WCCFTech, Xiaomi, X @Lei Jun