Red Dead Redemption 2 w ofercie Xbox Game Pass na maj 2020

Już 7 maja 2020 w Xbox Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate na Xboxie One, pojawi się gra Red Dead Redemption 2. Niestety, wygląda na to, że tym razem otrzymamy coś za coś. Tego samego dnia z konsolowej oferty zniknie bowiem inny tytuł studia Rockstar Games. Mowa o Grand Theft Auto V. Kolejne tytuły powinny pojawić się w zapowiedziach już niebawem. Na tę chwilę wiadomo jeszcze o kwietniowym (28 kwietnia) Gears Tactics, które wejdzie w skład abonamentu nie tylko dla właścicieli konsoli, ale także dla posiadaczy pecetów. RDR 2 otrzymało do tej pory już 175 nagród z tytułem gry roku, zaś konsolowa wersja gry otrzymała aż 97 punktów od recenzentów zgromadzonych wokół serwisu Metacritic.

Red Dead Redemption 2 to prequel części pierwszej, w którym zagramy jako Arthur Morgan, członek Gangu Van der Linde. Akcja toczy się na fikcyjnym amerykańskim Dzikim Zachodzie, zaś gameplay cechuje wysoki realizm: możemy np. zginąć od uderzenia pioruna, a jeśli w gorący dzień założymy ciężką odzież, ucierpi na tym nasza wytrzymałość. Ale RDR 2 to przede wszystkim gra akcji, która pojawiła się nie tylko na Xboxie One czy PC, ale także na konsoli PlayStation 4. Niestety część pierwsza, licząca sobie już dekadę, wciąż nie otrzymała portu na pecety.

Red Dead Redemption 2 działa w oparciu o technologię, która napędzała piątą część serii Grand Theft Auto. Na potrzeby opisywanej produkcji, autorzy znacząco udoskonalili jednak ów silnik, dzięki czemu grafika prezentuje bardzo wysoką jakość. Jako ciekawostkę należy dodać, że w grze zaimplementowano efekt slow-motion, automatycznie aktywowany przy szczególnie efektownych zabójstwach. Poza tym twórcy pozwalają nam na dostosowanie interfejsu do indywidualnych preferencji – nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład zrezygnować z minimapy czy celownika. To jak? Zagracie?

