Program AIDA64 doczekał się wersji 6.60. Wśród zmian między innymi wsparcie dla procesorów z rodziny Intel Meteor Lake

Źródło większości problemów z komputerem znajduje się między ekranem, a fotelem. Mowa oczywiście o samych użytkownikach. Czasami jednak usterka nie jest naszą winą lub po prostu potrzebujemy sprawdzić wydajność, specyfikację czy temperatury poszczególnych podzespołów. Zwłaszcza, gdy dopiero co kupiliśmy nowy sprzęt. Ile osób, tyle różnych sposób testowania. Jednak nie da się zaprzeczyć, że jednym z popularniejszych programów diagnostyczno-testowych jest kombajn w postaci AIDA64. Tak się składa, że aplikacja doczekała się właśnie wersji 6.60. Wśród zmian mowa między innymi o lepszym wsparciu dla procesorów Intel Raptor Lake i pamięci DDR5 oraz dodaniu obsługi dla rodziny Intel Meteor Lake.

Najnowsza aktualizacja programu AIDA64 skupiła się nie tylko na procesorach oraz pamięciach RAM. Dodano też szczegóły specyfikacji nadciągających układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop.

Twórcy programu AIDA64, czyli FinalWire Ltd., poinformowali wczoraj - 14 grudnia 2021 roku - o wypuszczeniu wersji 6.60. Lista zmian jest długa i wyjątkowo ciekawa, bowiem dotyczy zarówno produktów obecnych już na rynku, jak i nadciągających dopiero sprzętów. Mowa między innymi o dodaniu benchmarków AVX-512 i AVX2 dla procesorów Intel Alder Lake oraz Intel Raptor Lake, poprawieniu wsparcia procesorów Intel Raptor Lake i modułów DDR5, dodaniu obsługi profili DDR5 XMP 3.0, wstępnym wsparciu dla jednostek Intel Meteor Lake czy wreszcie dodaniu szczegółów specyfikacji dotyczących mającej niedawno premierę karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB oraz nadciągającego dopiero układu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop.

AIDA64 6.60 względem wydania 6.00 może pochwalić się też obsługą systemów operacyjnych Windows 11 i Windows Server 2022, benchmarkiem SHA3-512 wykorzystującym instrukcje AVX, AVX2 i AVX-512, optymalizacją w wielu starszych testach czy obsługą sensorów z popularnych układów chłodzenia typu All in One od firm takich jak NZXT i Corsair. Zmiany dotyczą wszystkich wersji programu - Extreme, Engineer, Business i Network Audit. Cała lista jest długa i dostępna do wglądu w języku angielskim na oficjalnej stronie producenta pod TYM adresem.

Źródło: FinalWire